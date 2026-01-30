Самойлова рассказала о появлении нового животного

Наследница звезды спасла бездомную кошечку

В доме Оксаны Самойловой снова стало на одного жильца больше. Блогер рассказала, что у них появилась новая кошка, которую принесла младшая дочь Майя. Девочка подобрала животное и настояла на том, чтобы оставить его у себя.

Позже выяснилось, что находка оказалась с сюрпризом: кошка ждет потомство. Звезда социальных сетей с иронией призналась, что в какой-то момент они перестали считать, сколько всего питомцев живет в семье.

Бесконечная любовь к животным подтолкнула ее к хорошей идее – заняться созданием приюта для братьев наших меньших. Звезда планирует приступить к строительству уже весной и с воодушевлением ждет начала работ.

Пока же новая любимица, получившая кличку Рысь, быстро осваивается в доме и чувствует себя более чем комфортно.