Лера Кудрявцева рассказала, почему не до сих пор не наняла повара и уборщицу

Ведущая не доверяет персоналу и предпочитает все делать сама

Лера Кудрявцева объяснила, почему предпочитает сама управляться с домашними делами. В соцсетях она выложила видео, на котором готовит шаурму и шарлотку, и призналась: нанять помощников ей не позволяет… перфекционизм.

"Я вкусно готовлю, мою, жарю, парю, убираюсь, глажу и в принципе все делаю сама. Могу ли я позволить переложить это на помощников? Могу! Но я готовлю вкуснее, убираюсь тщательнее и в принципе это какое-то психическое расстройство, когда дома я не могу просто тупо ничего не делать", – написала Кудрявцева.

Ведущая не доверяет посторонним, а справляться с делами помогает бесконечная энергия. Впрочем, сама Лера признает, что такой подход нравится далеко не всем, но ей самой вполне комфортно.

Лера часто вспоминает свою бурную молодость. Недавно в программе "Звезды сошлись" она рассказала, как в юности не дождалась парня из армии. Пока он служил, она влюбилась в другого, но продолжала писать солдату письма, чтобы не ранить его чувства. Экс-возлюбленный до сих пор называет ее "единственной настоящей любовью", но имя бывшего парня ведущая тактично не раскрывает, чтобы не создавать проблем его семье.