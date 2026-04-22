Мама Тимати жестко ответила на вопрос о своих отношениях с Анастасией Решетовой

Тимати и Симона. Фото: соцсети
Симона дала понять, что не общается с бывшей невесткой и матерью своего внука

Спустя почти шесть лет после расставания Тимати и Анастасии Решетовой в сети до сих пор обсуждают отношения модели с матерью рэпера Симоной Юнусовой. Ходили слухи, что свекровь не одобряла избранницу сына и даже пыталась отговорить его от женитьбы.

Теперь Симона сама расставила все точки над i. На вопрос, какие отношения ее связывают с Решетовой, она ответила предельно лаконично и жестко: "У нас их нет".

Сама модель ранее признавалась, что мечтала о теплых отношениях со свекровью, подобных материнским, но у нее не сложилось. При этом Решетова не держит зла и не комментирует позицию бывшей свекрови.

Сейчас Анастасия счастлива в новых отношениях и готовится к свадьбе. При этом она до сих пор сталкивается с хейтом и слухами о романе с бизнесменом Яном Абрамовым, который она опровергает.

Недавно Решетова призналась, что отказалась от пластики и "улучшайзинга". Она убрала гель из губ и вернулась к природным чертам. "Все мои недостатки были лишь в моей голове. Природа изначально наградила меня привлекательной внешностью", – написала модель.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

