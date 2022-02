Фаворит и кумир самых громких японских болельщиков, фигурист Юдзуру Ханю не смог пополнить копилку своей сборной медалью по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Фанаты решили, что во всем виновен его российский соперник Андрей Мозалев – некоторые увидели, что тот разминался на льду рядом с Ханю, и по их мнению, постоянно мешал.

Болельщики даже заявили, что Мозалев намеренно оставил ту самую "дырку на льду" – чтобы в итоге посмеяться над падением Юдзуру. После этого в адрес Андрея посыпались угрозы. Спортсмен на какое-то время вынужденно закрыл свой профиль в Instagram. В других социальных сетях на Мозалева также посыпались комментарии, где говорится о "мерзком и вонючем заде" российского спортсмена.

Впрочем, некоторые заметили, что ханюфаны часто переходят границы адекватности и нередко видят причины провалов своего кумира в его конкурентах, пишет URA.ru

Thats crazy bc i swear thats where dirty nasty no good stinking ass Mozalev was skating during YUZURU'S RT…. https://t.co/RivYPMRoLD