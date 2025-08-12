Немецкий министр заявил об угрозах со стороны России

В Берлине бьют тревогу

Немецкая армия должна находится в состоянии боевой готовности и быть способной на оборону, поскольку со стороны России исходит немало угроз. Такое заявление сделал министр обороны по особым поручениям Германии Торстен Фрай. Он уверен, что в ближайшее время мощь военных нужно только повышать.

По словам политика, российский лидер Владимир Путин "значительно усилил свое военное присутствие", именно поэтому Берлин должен быть готов к оборонительным действиям для предотвращения возможной атаки.

"Мы должны сделать наш бундесвер настолько сильным, чтобы никто не осмелился на нас напасть", – заявил Фрай.

Он заявил, что на данный момент Германия подвергается нападению, но происходят они в киберпространстве и медиа, где распространяют "ложные сведения для раскола общества".

Ранее стало известно, что Берлин разворачивает логистические хабы НАТО на случай конфликта с РФ.