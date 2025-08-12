Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Немецкая армия должна находится в состоянии боевой готовности и быть способной на оборону, поскольку со стороны России исходит немало угроз. Такое заявление сделал министр обороны по особым поручениям Германии Торстен Фрай. Он уверен, что в ближайшее время мощь военных нужно только повышать.
По словам политика, российский лидер Владимир Путин "значительно усилил свое военное присутствие", именно поэтому Берлин должен быть готов к оборонительным действиям для предотвращения возможной атаки.
"Мы должны сделать наш бундесвер настолько сильным, чтобы никто не осмелился на нас напасть", – заявил Фрай.
Он заявил, что на данный момент Германия подвергается нападению, но происходят они в киберпространстве и медиа, где распространяют "ложные сведения для раскола общества".
Ранее стало известно, что Берлин разворачивает логистические хабы НАТО на случай конфликта с РФ.
Глава США пошел по стопам своего предшественника
Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти