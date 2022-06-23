Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россия выражает готовность к переговорам, Украина от них отказывается, пока не получит "более сильную" переговорную позицию

Украинская сторона ждет поставок оружия со стороны Запада, заявляя, что даже при их отсутствии готовы продолжать противостояние с Россией. В Киеве заявляют, что готовы вернуться к переговорному процессу с Москвой, но ближе к концу августа, когда их войска перейдут в контрнаступление. В то же время в России готовы в любой момент вернуться к обсуждению условий перемирия. 

В западных странах отказываются от вещания российских телеканалов, транзит товаров в Калининградскую область через Литву был прекращен. При этом Владимир Путин во время ПМЭФ отметил, что изолировать Россию невозможно, и российское руководство будет готово к нормальному возобновлению отношений с ЕС и США, как только к власти придут адекватные политики. 

Все новости спецоперации за неделю с 20 по 26 июня – в трансляции "Утра". 

07:26 Крым намерен восстановить морское пассажирское и грузовое сообщение с портами Бердянска и Мариуполя.

23 июня

21:46 Украинский снаряд разорвался в 20 метрах от Петровского телецентра в Донецке, телевещание осуществляется штатно.

19:45 В ООН после украинских ударов по буровым вышкам в Черном море заявили, выступают в принципе против ударов по гражданской инфраструктуре.

19:36 Силы ЛНР при окружении украинских военных в районе городов Горское и Золотое ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

19:12 Народная милиция ЛНР заявила, что украинские военные в Лисичанске взяты в оперативное окружение, о полном окружении Лисичанска говорить пока рано.

18:03 РФ склоняется к тому, что "Азовсталь" должна продолжить работу – Марат Хуснуллин.

17:13 Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидирована группа иностранных наемников, взяты "иностранные трофеи".

16:16 Украинские войска с начала суток выпустили 178 боеприпасов, в том числе из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также из РСЗО "Ураган" и "Град", сообщает министерство информации Донецкой Народной Республики.

14:55 В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Турулев получил легкие ранения, его жизни ничто не угрожает, пишет РИА Новости.

14:48 Украина дала гарантии, что поставляемое ей оружие будет использовано лишь для обороны и что обстрелов российской территории не будет – Берлин.

14:37 В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки, он легко ранен.

14:05 Во Владимирской области при подрыве боеприпаса во время разгрузочно-погрузочных работах погибли 3 военнослужащих и гражданский.

13:22 Кадыров заявил, что в ближайшее время будет сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от националистов.

12:42  Средства ПВО РФ сбили за сутки 16 украинских беспилотников, в том числе около острова Змеиный.

12:40 Российские ПВО сбили за сутки украинские Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 в Днепропетровской области.

12:34 Пожар на Новошахтинском НПЗ, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника.

12:12 У Николаевки в ДНР в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинское командование ночью эвакуировало до 30 раненых и 8 убитых американских и британских наемников.

12:02  ВКС РФ уничтожили до 500 военнослужащих украинской 59-й механизированной бригады, размещавшейся в цехах николаевского судостроительного завода "Океан".

10:27 Пушилин: устав международного трибунала над воевавшими на стороне украинских националистов иностранными наемниками уже на финальной стадии разработки.

10:02 Иностранные наемники, приговоренные к смерти в ДНР, пока не обращались к главе республики с просьбой о помиловании – Пушилин.

09:40 В Москве присвоили территории возле американского посольства название "Площадь Донецкой Народной Республики".

09:21 В Херсонской области пообещали к концу июля восстановить все вышки сотовой связи. 

08:42 МЧС РФ провели разбор завалов зданий и сооружений на площади порядка 150 тыс. кв. метров в ЛДНР.

08:18 Украинская артиллерия с раннего утра начала обстрел Донецка.

22 июня

21:46 Украинская сторона использует медучреждения Одессы, Авдеевки, Приволья и Славянска для размещения вооружения и казарм, заявили в МО РФ.

21:08 Киевский район Донецка с самого утра по настоящее время подвергается постоянным, методичным обстрелам со стороны украинских националистов, люди пережидают в подвалах, многие предприятия остановили работу.

20:20 Всего за 2,5 часа украинские боевики выпустили по жилым кварталам Киевского р-на Донецка почти 80 снарядов калибром 155-мм, переданных странами НАТО.

19:45 Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией – постпред РФ при ООН Василий Небензя.

17:32 Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что массированные обстрелы города продолжаются, прилеты зафиксированы в районе дворца молодежи "Юность", недалеко стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе.

16:32 Первое иностранное судно Azov Concord покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными.

15:46 Конашенков: свыше 600 солдат теробороны ВСУ отказались от участия в боевых действиях. Украинское военное командование столкнулось с тотальным падением боевого духа у солдат. Свыше 600 военнослужащих из состава батальона 101-й бригады теробороны отказались принимать участие в боевых действиях.

14:35 Глава МИД Латвии надеется, что Украина вступит в Евросоюз раньше 2050 года.

13:57 Украина ведет принудительную мобилизацию в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, мужчины призывного возраста задерживаются, сообщили в Минобороны России.

13:24 Путин сообщил, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года. Также в войска начали поступать комплексы С-500.

13:17 Власти ФРГ намерены предоставить Украине 30 ЗСУ "Гепард", систему ПВО "Ирис-т", РСЗО "Марс" и другие вооружения.

13:02 Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, заявил Песков.

12:46 Москва скоро ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы, сообщил секретарь Совбеза РФ Патрушев.

12:02 Глава ДНР Денис Пушилин разрешил принимать на службу по контракту иностранных граждан.

11:18 Гражданин Испании погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях, передает агентство Europa Press.

10:30 The Washington Post сообщил о гибели второго американского наемника на Украине.

10:04 Украина не успеет вступить в Евросоюз из-за его распада. ЕС может постигнуть участь СССР, считает Дмитрий Медведев. 

9:46 Пожар на буровой платформе в Черном море продолжают ликвидировать. Сообщается, что огонь напрямую подошел к скважине.

8:50 Специалисты ВС РФ наладили вещание российского телевидения на территории всей Херсонской области.

8:25 Референдум в Херсонской области по вхождению в состав РФ запланирован на осень, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

21 июня

20:45 Песков заявил, что задержанные на Украине наемники из США были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления.

19:34 СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море.

18:25 Свыше 90 человек эвакуированы с буровых платформ "Черноморнефтегаза", на объектах осталась охрана, сообщил Аксенов. По его словам, подтверждается информация о трех раненых и семи пропавших без вести после украинской атаки на буровые платформы.

17:35 При обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка пострадали 4 человека, в том числе ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

16:55 Российский СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые уголовные дела о преступлениях киевского режима.

16:50 Мэр Донецка заявил, что обстрел города продолжается, наблюдается дым в районе городской больницы № 1, в дыму близлежащий жилой комплекс "Вишневый.

16:15 Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений, заявил РИА Новости депутат от Крыма Шеремет.

14:48 Три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения в результате удара со стороны Украины. Добыча приостановлена.

14:32 В Одессе прогремели два сильных взрыва, сообщают местные жители.

13:54 Россия оставляет за собой право предпринимать действия по защите своих нацинтересов на фоне блокировски транспортного транзита в Калининград Литвой, сообщили в МИД.

13:20 ВСУ нанесли удар по Михайловке в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили власти республики.

12:57 Украина нанесла удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

12:41 Минюст Украины сообщил о запрете судом партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

12:20 Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 

11:37 Совет ЕС продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.

11:22 Ракетой "Оникс" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожена станция управления БПЛА "Байрактар" и два аппарата, сообщили в Минобороны России.

11:06 Глава МИД Литвы сообщил, что запрет на транзит товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссии и под ее руководством.

11:02 Выборы губернаторов в 2022 году обязательно состоятся, несмотря на специальную военную операцию, сообщили в Кремле. 

10:17 Если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой Калининграда, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов.

9:50 Утерян контроль над Метелкино в Северодонецке, сообщает глава Луганской ОГА Украины Сергей Гайдай

9:31 В центре Донецка раздались мощные разрывы.

8:51 Поселок Тошковка, южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от украинских военных формирований, заявил помощник министра внутренних дел республики.

8:17 Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной поселка Суземка. Пострадал один человек.

20 июня

Трансляция спецоперации за предыдущую неделю с 13 по 19 июня – по ссылке.

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