Украина заявляет о намерении начать освобождение южных регионов

Прошедший в Индонезии саммит стран "Большой двадцатки" выявил, что европейская точка зрения на СВО среди других участников не возобладала, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, представители ряда стран не стали называть главного "агрессора" на Украине, но все сошлись во мнении, что необходимо проработать план ликвидации последствий конфликта во всем мире.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина готовится вернуть контроль над некоторыми южными регионами, которые сейчас заняты российскими войсками. Это заявление он сделал на фоне просьбы вице-премьера Ирины Верещук к жителям Херсонской области покинуть регион.

Что происходит во время российской спецоперации на Украине – в трансляции "Утра" за неделю с 11 по 17 июля.

09:50 Украинские войска в 8.55 обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.

08:25 Украине для контрнаступления не хватает мобильных систем ПВО и бронетехники, заявил советник главы офиса Зеленского Арестович

01:00 Системы ПВО сбили 5 запущенных по Новой Каховке украинских ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".

14 июля

21:54 США хотят, чтобы все знали, что Вашингтон с Киевом "до конца", заявил помощник госсекретаря по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон.

20:45 На встрече по "зерновому вопросу" достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе ожидается подписание итогового документа по обсужденным вопросам – Минобороны Турции.

19:39 Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости ДНР.

19:22 Союзные силы зашли в городскую черту Северска – МВД ЛНР.

19:04 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг обвинения в том, что поставляемое Западом оружие попадает на черный рынок Европы

18:18 Донецк вновь под обстрелами ВСУ, было слышно 5 громких хлопков от работы систем ПВО.

18:02 В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

17:33 Дмитрий Кулеба заявил, Украине "нечего обсуждать" на мирных переговорах с Россией.

16:19 КНДР признала независимость и ДНР, и ЛНР, сообщили в северокорейском посольстве.

16:04 Официальный представитель Еврокомиссии опроверг информацию о переговорах с Россией по разблокировке транзита в Калининград.

15:35 КНДР признала Донецкую Народную Республику, сообщил Пушилин.

15:09 Представитель ВВС Украины отрицает, что российские войска сбили четыре украинских военных самолета.

14:43 В ДНР из-за обстрела Старомихайловки со стороны украинских силовиков пострадала женщина.

14:28 Херсонская область недополучит до 200 тыс. тонн зерна из-за поджогов и минирования полей Украиной.

14:09 Стало известно, что взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь.

13:41 Строительство первых 12 пятиэтажных домов ведется в Мариуполе, новый микрорайон рассчитан на 1011 квартир.

13:11 Власти Новой Каховки уточнили, что в результате украинского удара погибли 2 человека, 7 пропали, 90 ранены.

12:39 Арестович заявил, что удар по Луганску украинские войска нанесли из американских установок HIMARS

12:20 Процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц.

12:02 ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, переброшенную из Киева в Харьковскую область.

11:40 В Николаеве ударом по территории судостроительного завода уничтожены свыше 350 украинских военных и техника из резерва оперативно-тактической группы "Каховка".

11:15 Украинкам, владеющим рядом профессий, в том числе связанных с химией, биологией, радиотехникой, IT и медициной, придется встать на воинский учет с 1 октября – СМИ.

10:28 Пушилин: смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций наемников будет предполагать расстрел.

09:39 Ракетные удары ВСУ, которые они наносят по мирным объектам и городам, – это тактика террористов, заявил посол ЛНР в РФ.

09:09 ВСУ пытались обстрелять город Херсон, все цели сбили на подлете средства ПВО.

08:43 Большинство из 9 выпущенных Киевом по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.

08:16 Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна – Кулеба.

02:12 Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.



22:49 Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка: выпущено порядка 18 минометных снарядов.

20:22 Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко приехал с визитом в Северодонецк и Лисичанск.

19:49 НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

19:41 Следователи СК прибыли на место украинского обстрела в Донецке, где накануне пострадал ребенок. В ходе осмотра были найдены осколки предположительно от снаряда калибром 155 мм образца стран НАТО.

18:39 ДНР ведет переговоры о признании с Северной Кореей, сообщила министр иностранных дел народной республики Наталья Никонорова.

17:20 Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтёрского центра в Шахтёрском районе ДНР – губернатор.

16:37 С начала войны Евросоюз заморозил российские активы на 14 миллиардов евро, сообщает Reuters.

15:36 Число пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 90, сообщила администрация Херсонской области.

14:36 Украинские военные применили дрон-камикадзе по жилому массиву Энергодара Запорожской области, информация о жертвах уточняется.

14:07 Ограничений прав и свобод россиян в связи со СВО не будет – глава сенатской комиссии по защите суверенитета Климов.

13:31 ЕС утвердил кредит Украине в €1 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи.

13:06 Глава администрации Новой Каховки подтвердил, что Каховская ГЭС работает штатно.

12:55 У пункта Березань в Одесской области "Искандерами" уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon производства США.

12:29 Союзные силы ведут окружение Северска в ДНР, где остались украинские бойцы территориальной обороны и новобранцы.

12:03 Мэр Горловки сообщил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада, здание горит.

11:39 Все министерства и ведомства ДНР полностью перейдут на стандарты РФ в течение двух-трех месяцев.

11:13 Семьи погибших при ударе по Новой Каховке в Херсонской области получат по 2 млн рублей, пострадавшие – по 400 тыс. руб.

10:40 Число пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 80.

10:07 Шестерых детей спасли из-под завалов после украинского удара по Новой Каховке, семь человек пропали без вести.

09:43 Более 70 человек пострадали после украинского удара по Новой Каховке.

09:01 Приказ об ударе по Новой Каховке в Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.

08:40 Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке.

08:21 Появились первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке.

07:31 Стало известно о 2 погибших и 4 пропавших без вести после удара по Новой Каховке.

01:33 Сотни квартир уничтожены ударом американской HIMARS по Новой Каховке (Херсонская область).

12 июля

21:33 Минобороны РФ сообщает, что украинские националисты готовят очередную провокацию в Славянске (ДНР) для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

19:20 Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти пытаются оказать давление на местное население и сорвать подготовку к референдуму.

18:25 Первый пассажирский поезд отправился из Волновахи в Мариуполь. Это первый состав, который встал на рельсы с момента освобождения города от националистов, передает "Пятый канал".

18:05 Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке.

17:40 Крупное общественное движение "Мы вместе с Россией" формируется в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

16:58 Ясли-сад и средняя школа повреждены в Донецке в понедельник в результате обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

16:00 Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля.

14:44 В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Сальдо, бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена, сообщают областные власти.

13:21 В ДНР заявили, что 3 человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела украинскими войсками Степано-Крынки из HIMARS.

12:01 Ракетами "Калибр" в Днепропетровской области уничтожены хранилища ВСУ с боеприпасами для РСЗО HIMARS, гаубиц M777, самоходных пушек "Пион" – Минобороны России.

11:56 Лукашенко и Путин поговорили по телефону, обсудив калининградский транзит, поставки российских энергоносителей в Европу и ход российской спецоперации.

11:20 Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

11:16 Ликвидирован человек, пытавшийся совершить покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он при задержании оказал сопротивление и был застрелен.

11:05 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации

10:21 Пушилин заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября.

9:51 С 10 июля вводится запрет на транзит через Литву ряда продуктов российского производства, в том числе цемент и спирт.

9:25 Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили в МВД по Запорожской области.

9:02 Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.

8:32 Поставки газа по "Северному потоку" прекратились с 7.00 мск понедельника, следует из данных оператора магистрали.

11 июля