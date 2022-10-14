Переговоров между сторонами в ближайшее время не будет

Несмотря на освобождение некоторых населенных пунктов в Донбассе, основной темой прошлой недели стал подрыв Крымского моста. Источники, близкие к разведке утверждают, что украинцы планировали теракт именно в юбилей Владимира Путина 7 октября, однако водитель, который не догадывался об их планах, сделал внеплановую стоянку вечером.

Сейчас движение по мосту частично восстановлено, дополнительно полуостров связали с основной континентальной частью России с помощью паромной переправы.

При этом эксперты спорят, попадает ли разрушение Крымского моста под действие ядерной доктрины государства. Песков, комментируя это журналистам, отмечал, что постановка подобного вопроса "не совсем корректна".

На этом фоне в стране продолжается частичная мобилизация. О выполнении поставленном Минобороны плане отчитались более 35 регионов. Сколько всего человек было призвано, официально не сообщается.

Также Шойгу назначил первого командующего объединенной армией в зоне боевых действий Суровикина. Как проходит СВО на Украине – в трансляции "Утра".

10:42 Восстановить Крымский мост собираются до 1 июля 2023 года, следует из распоряжения правительства РФ.

10:41 ЛНР и Киев обменялись пленными, в республику вернулись 10 военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

10:11 Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона: Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.

10:06 В результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области есть погибшие и пострадавшие, сообщили в СКР.

9:49 Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.

9:20 Компания Danone заявила, что планирует отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России.

9:13 Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС неприемлема, нужно немедленно принять меры для ее защиты.

9:11 Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах до 20 октября.

8:42 Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.

8:15 SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине, просит Пентагон оплатить счет.

7:32 Режим КТО действует в Беларуси, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на провокации со стороны сопредельных государств, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

14 октября

21:01 Над Белгородом три раза сработала ПВО.

20:52 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове.

20:19 Белгородский губернатор сообщил, что взорван склад с боеприпасами, жителей Октябрьского должны эвакуировать.

19:25 Очевидцы сообщают о сильном пожаре в одном из районов Белгорода.

19:17 НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от РФ, но не планирует задействовать реальные боеприпасы – Белый дом.

19:00 НАТО не представляет угрозы для РФ и не ищет конфронтации – глава Пентагона.

18:43 Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях.

18:19 Обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные" – Столтенберг.

18:05 Правительство России приняло решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области на территории других регионов в целях безопасности, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

17:53 ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области.

17:47 Постпред РФ в Женеве не исключил отказа РФ от "продуктовой сделки", если условия по экспорту зерна из РФ не будут выполнены.

17:17 На востоке Украины погиб гражданин США, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

16:44 Сообщают о пролете ракеты над Житомирской областью. Также взрывы слышны в Волынской области.

16:18 Во Львовской области прозвучали несколько взрывов. Кроме того, сообщается о взрывах в Ровенской и Волынской областях.

16:16 Подстанция в поселке в Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта.

15:46 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

15:40 В Киеве, Одессе, Черкасской и Николаевской областях воздушная тревога.

15:29 В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих – Минобороны РФ.

15:24 Песков заявил что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных: если и докладывали, то по линии Минобороны.

15:20 ПАСЕ признала России террористическим режимом, а присутствие страны в Совете безопасности ООН – незаконным.

15:19 Европа после терактов на "Северных потоках" фактически лишена возможности покупать российский газ и вынуждена закупать американский СПГ – Песков.

15:03 Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может.

14:58 Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp.

14:30 Российские средства ПВО в Полтавской области сбили Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

14:06 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

13:21 ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

12:33 СК: свыше 400 боевиков "Азова" (запрещен в России как террористический) доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о преступлениях.

12:14 Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.

11:35 Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ.

10:45 Союзные силы освободили населенные пункты Опытное и Иванград на артемовском направлении. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

10:36 В ДНР заявили, что в республику была заброшена диверсионная группа из террористов "Азова"* (запрещен в России как террористический), в Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием.

09:56 Более 100 мирных жителей погибли в ЛНР с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в СЦКК.

09:37 Сброс днепровской воды по каскаду ГЭС производится в том числе для затопления прибрежных фортификаций на левом берегу и облегчения готовящейся десантной операции украинских войск e Запорожской АЭС, считает Рогов.

09:10 Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны региона.

08:30 Володин заявил, что если теракты со стороны Киева продолжатся, ответ на них будет ещё более жестким.

13 октября

21:26 Канада пообещала направить Украине военную помощь на $34,1 млн.

20:34 Прошедшие обучение в Великобритании военные Силы специальных операций ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС – Рогов.

20:00 Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве – власти.

19:34 США хотят иметь возможность отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине – шеф Пентагона.

19:15 Карта РФ с границей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в составе страны поступила в продажу.

18:56 Оперативное командование миссии ЕС по обучению украинских военных будет размещено в Польше.

18:34 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен на этой неделе снова встретиться с Зеленским для обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС.

18:11 Звуки взрывов слышны в Винницкой области, объявлена воздушная тревога.

17:48 Послы ЕС согласовали проведение масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат, обучение пройдут не менее 15 тыс. человек.

17:22 Премьер Шмыгаль заявил, что украинцы должны снизить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25%.

17:12 Ушаков: ожидаем, что на встрече в Астане Эрдоган официально изложит Путину идеи Анкары по Украине.

16:37 Трудовой договор добровольцев приостанавливается по аналогии с мобилизованными гражданами, рабочее место за ними будет сохранено.

16:09 Покушение совершено на заместителя главы администрации поселка Белозерка Херсонской области Андрея Кошелева.

15:56 В Крыму планируют рассмотреть возможность о временном переводе школ на дистанционный формат.

15:24 Первый плавучий кран подошел к Крымскому мосту, чтобы начать его восстановление.

15:00 Войска РФ отразили попытки наступления ВСУ в направлении трех населенных пунктов на купянском направлении – МО РФ.

14:02 Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо, сообщил "Интерфаксу" глава "Росатома" Алексей Лихачев.

13:39 Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T доставлена Украине – официально. Министр обороны Германии Ламбрехт заявила, что в следующем году Берлин отправит Украине еще три таких системы.

12:34 Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

11:00 Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но им дают отпор, заявил врио губернатора Балицкий.

09:39 ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, готовившего теракт с применением ПЗРК "Игла". В ведомстве заявили, что Служба безопасности Украины переправила ракетные комплексы для терактов в Россию через Эстонию.

09:23 ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, задержан гражданин Украины, действовавший по заданию СБУ.

09:10 Под обстрелами из HIMARS в ЛНР погибли два человека (в Артемовске и Троицком), еще один мирный житель ранен, сообщили в представительстве в СЦКК.

09:08 Укрепления ВСУ на участке Лисичанск-Северск уничтожены совместной работой батальона имени Архангела Михаила НМ ДНР и отдельным танковым батальоном НМ ДНР.

08:24 Взрывное устройство с поражающими элементами сработало у главного входа на Рижский рынок в Мелитополе, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.

12 октября

21:34 Часть Черниговской области на Украине во вторник вечером осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий.

21:10 Украинские военные выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку.

20:43 "Желтый" уровень террористической опасности введен в ближайших к Крымскому мосту районах Крыма.

20:17 Белый дом заявил, что первые комплексы ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".

19:52 Около 6,3 тыс. человек и 1,2 тыс. автомобилей перевезено с начала работы Керченской паромной переправы после теракта на Крымском мосту.

19:10 Электроснабжение бытового сектора и соцобъектов восстановлено по резервным схемам в Белгородской области после обстрела ВСУ.

18:27 G7 заявила, что хочет изучить способы направления российских активов на восстановление Украины.

18:11 Германия передала Киеву первую систему ПВО Iris-T (Spiegel).

17:46 Зеленский заявил, что Украина не планировала и не планирует военных действий против Белоруссии.

17:21 Две тыс. человек остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ подстанции в Белгородской области.

17:03 Ростовская область получила новое мобилизационное задание, приступила к его исполнению – губернатор.

16:42 Министры обороны НАТО усилят помощь Украине – Столтенберг.

16:10 Целью киевского режима является постоянное получение "подачек" со стороны западных кураторов – Захарова.

15:35 Лидеры G7 проводят онлайн-саммит по Украине.

15:23 Губернатор Львовской области заявил об уничтожении двух электроподстанций из-за ударов.

15:00 Премьер Венгрии: "Нам необходимо немедленное прекращение огня на Украине".

14:43 Новый взрыв произошел на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, сообщают украинские СМИ.

14:32 Россия видит сигналы от США о намерениях продолжать поставки вооружений Киеву, что делает конфликт "максимально больным" для Украины, заявил Песков.

14:12 Путин продлил на 2023 год действие указа 2014 года об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго.

13:24 Центр Одессы остался без света.

13:15 Лавров: не исключаю, что Зеленский как запретил себе общаться с Россией, так и разрешит – зависит от его настроений и указаний с Запада.

12:50 Глава МИД Венгрии сообщил, что посетит на этой неделе Москву, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом".

12:37 Глава Львовской области сообщил о трех взрывах на двух объектах энергетики в регионе.

12:29 Одна из крупнейших на Украине горнорудных компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.

12:24 Шойгу проверил ход подготовки призванных в рамках мобилизации на полигонах Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

12:07 Во Львове после взрывов пропал свет.

11:42 Новые взрывы звучат в Винницкой и Ровенской областях.

11:27 Военком Якутии: "Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет".

11:22 Украинские издания пишут о новых взрывах в Кривом Роге.

11:05 Лидеры стран "Бухарестской девятки" осуждают массовые бомбардировки городов Украины, которые в соответствии с международным правом представляют собой военные преступления.

11:01 Снова слышны взрывы в Запорожье.

10:55 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области.

10:30 Сообщают о взрывах на Шепетовском железнодорожном узле, Шепетовском ремонтном заводе и объектах 11-го зенитно-ракетного полка ВСУ.

10:03 Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины – власти.

9:50 Все ночные попытки украинских войск прорвать оборону в Херсонской области отбиты, ПВО отразила попытку удара по Антоновскому мосту, сообщил Стремоусов.

9:35 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге.

9:33 В Киевской области сработала система ПВО.

9:24 МИД Казахстана прорабатывает вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства республики на Украине, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

9:20 По Запорожью ударили 12 ракет С-300, есть попадания в гражданские объекты, заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

9:09 Появились сведения о взрывах в Одесской области и Виннице.

8:59 Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.

8:52 Сообщается об ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

8:32 Украинская сторона сообщила, что в ходе обстрелов накануне погибли 19 человек. Еще 105 получили травмы различной степени тяжести.

8:31 Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое сами следователи называют военным, узнал "Коммерсант".

8:21 Воздушная тревога объявлена в ряде областей на Украине, в том числе в Киеве. Появились сообщения об атаке на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

11 октября

20:30 США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил Байден.

19:35 В Джанкое сбит беспилотник – источник в Совмине Крыма.

18:37 Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители.

18:36 Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября – минэнерго.

17:47 Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить склады и помочь Киеву, передает Блумберг.

17:40 Казахстанское посольство призвало сограждан по возможности покинуть Украину.

16:47 Одной из особенностей удара ВС РФ по украинской инфраструктуре стало самое массовое применение стратегической авиации за всё время спецоперации, заявил Р военный эксперт Коротченко.

16:20 Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации.

14:36 Генсек НАТО Столтенберг: НАТО осуждает "ужасные и неизбирательные нападения" на гражданскую инфраструктуру на Украине.

14:30 Посольство Японии на Украине вновь призвало японских граждан, которые еще остаются в этой стране, немедленно покинуть ее территорию, когда это будет безопасно, а до тех пор не приближаться к украинским госучреждениям, военным объектам, грузовым складам.

14:12 По меньшей мере 10 человек погибли и 60 ранены в результате сегодняшних ракетных обстрелов – Национальная полиция Украины.

13:55 Медведев пообещал новые удары по Украине, отметив, что основной целью России будет "демонтаж политического режима" страны.

13:42 Обвинения Лукашенко в адрес Украины неприемлемы, ЕС призывает Белоруссию воздержаться от агрессивных действий, заявили в Еврокомиссии.

13:35 Украина закрывает 4 таможенных поста с Молдовой, сообщают местные СМИ.

13:33 Минобороны об ударе по Украине: цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

13:27 В Еврокомиссии заявили, что не доверяют официальной информации России по поводу теракта на Крымском мосту.

13:10 МИД ФРГ: здание консульства ФРГ в Киеве пострадало от российских ударов.

13:09 Путин пообещал более жесткий ответ, если Украина продолжит попытки терактов на территории России.

12:47 Песков комментируя удары по Украине, заявил, что все это происходит в рамках спецоперации и переадресовал журналистов за дальнейшими комментариями к Минобороны.

12:45 Воздушная тревога в Киеве длилась рекордные 5 часов 37 минут, сообщают украинские СМИ.

12:37 Украинские издания пишут, что воздушная тревога отменена почти во всех областях Украины, а также в Киеве.

12:30 Лукашенко поручил принять и разместить российских военных: не рассчитывайте на большую численность, но это будет не одна тысяча человек.

12:27 Австрия стала первой страной, которая призвала Россию прекратить обстрелы Киева и других городов Украины.

12:25 Глава Евродипломатии Боррель осудил атаки на Киев и пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны ЕС.

12:19 СМИ сообщают, что консульство Германии в Киеве пострадало от российского ракетного удара.

12:18 В отдельных районах Кривого Рога нет света и воды. Был поражен объект энергетики, сообщил глава военной администрации Вилкул.

12:17 МИД Молдавии вызывает посла РФ из-за трех ракет, выпущенных с кораблей в Черном море и пересекших воздушное пространство страны.

12:14 Лукашенко: "Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, сделаем все, чтобы не было".

12:13 В офисе Зеленского заявили о достигнутой договоренности провести заседание G7 завтра.

12:10 Посольство США в Киеве призвало в понедельник граждан страны, находящихся на территории Украины, покинуть эту страну, когда это будет безопасно.

12:08 Зеленский провел срочный разговор и президентом Франции Макроном. Обсуждали усиление украинской ПВО.

12:00 Молдавия заявляет, что три российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство страны в понедельник.

11:59 В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ.

11:57 Электричество отключилось на части территории Черниговской области на севере Украины.

11:55 Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней.

11:54 Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

11:52 Лукашенко заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины.

11:51 Власти Киевской области предупреждают о возможных перебоях со связью, электричеством и водоснабжением, а также советуют зарядить телефоны и запастись водой.

11:44 Кадыров на фоне ударов по Украине заявил, что теперь на все 100% доволен проведением спецоперации.

11:39 Мощный взрыв прогремел в центре Львова на западе Украины.

11:33 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины.

11:32 Харьков полностью обесточен после ударов по городу.

11:31 Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове.

11:28 Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве.

11:21 Сообщается о новых взрывах во Львове.

11:15 Путин потребовал от губернаторов держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации.

11:05 Украинские издания сообщают о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.

10:56 Очевидцы сообщают о новых взрывах в центре Киева рядом со зданием СБУ.

10:55 Лукашенко сегодня проведет совещание с военными и силовиками.

10:53 По Днепропетровской области наносятся массивные ракетные удары – активно обстреливается железнодорожное полотно.

10:48 Во Львове энергетический коллапс – не работают городские ТЭЦ, нет воды.

10:46 Харьковское метро приостановило работу "по техническим причинам.

10:41 Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве.

10:39 В Полтавской области перебои со светом и водой.

10:38 Мэр Хмельницкого сообщил об ударе по инфраструктуре города, в областном центре нет света и воды.

10:33 Сообщают о трех взрывах в Одессе.

10:30 Курский губернатор Старовойт сообщил, что армейская группировка и территориальный гарнизон будут усилены для защиты границы и для пресечения обстрелов региона.

10:26 Украинские железные дороги сообщают о повреждении контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.

10:24 Подтверждаются массовые проблемы с доступом в интернет на Украине, сообщает Netblocks. Проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.

10:22 Сообщается о взрывах в Закарпатье.

10:20 Украинские издания сообщают о взрыве в Конотопе в Сумской области.

10:17 Три прилета по Харькову, есть попадания по объектам энергетики, сообщил мэр Игорь Терехов. В некоторых районах города пропал свет.

10:15 Движение поездов Киевского метро приостановлено на всех линиях.

10:14 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько попаданий пришлось по "объектам критической инфраструктуры".

10:07 В Ивано-Франковске и Ровно также сообщают о взрывах.

9:47 Зеленский подтвердил обстрелы Украины.

9:37 Советник главы МВД Украины сообщил, что в Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.

9:26 В Киеве остановлено движение поездов по красной ветке метро.

9:23 В Киеве слышны новые взрывы – Reuters.

9:09 Сообщается, что взрывы раздались также в Хмельницком, Житомире и снова в Днепре.

8:56 По данным украинской стороны, в ходе взрывов в Киеве есть раненые и погибшие.

8:53 Сообщается, что над Одессой пролетело около трех ракет. Подтверждений информации нет.

8:43 В Киеве раздалось четыре взрыва, сообщают о срабатывании ПВО. Также сообщается о взрывах в Днепропетровске.

8:22 Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие, то он подпишет "собственную предсмертную записку". По его словам, россияне должны понимать, что в этом случае главнокомандующий станет "законной военной целью".

10 октября

Новости предыдущей недели – в трансляции "Утра" за 3-9 октября.