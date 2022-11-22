Вступившие в ЧВК "Вагнер" кузбасские заключенные заявили, что не подведут Родину

Вступившие в ЧВК "Вагнер" кузбасские заключенные заявили, что не подведут Родину
Фото: соцсети

Бизнесмен Евгений Пригожин переадресовал вопрос журналистов издания NGS42.RU про подготовку заключенных из Кузбасса в ЧВК "Вагнер" самим осужденным.

По информации СМИ, предприниматель якобы лично прилетел в Кузбасс для участия в отборе бойцов для ЧВК "Вагнер" из числа заключенных. Однако Пригожин не стал отвечать на вопросы, а переадресовал их.

"Здарова, пацаны, мы из Кузбасса, из ИК-29. Сейчас в данный момент проходим подготовку, скоро пойдем в бой. У нас всё нормально, не слушайте, что там говорят. Матери, не переживайте, отпускайте своих сыновей", – сказал один из участников видеообращения, который опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Новоиспеченный боец добавил, что переживать за них не стоит, поскольку все происходит добровольно, и они обязательно заработают в бою престижные награды.

Ранее Пригожин прокомментировал возможность посещения исправительных учреждений Тюмени. По словам бизнесмена, он просто любит путешествовать по разным городам России. 

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