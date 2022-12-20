Последние новости СВО на Украине с 19 по 25 декабря. Онлайн

Последние новости СВО на Украине с 19 по 25 декабря. Онлайн
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеХитрый маневр ВСУ по обороне Киева привел к ужасающим последствиям
Многие украинские регионы остались без электричества

На прошлой неделе Евросоюз ввел против России девятый пакет санкций из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Он включал в себя персональные рестрикция, ограничения против российских банков и ряд торговых мер. В Брюсселе заявили, что на этот шаг пошли, чтобы "ослабить способность российского правительства финансировать агрессию против Украины". 

Российские власти, в свою очередь, указывают, что завершение СВО будет возможно только после достижения всех целей, поставленных в Москве, а не из-за давления Запада. 

Все новости спецоперации на Украине за неделю с 19 по 25 декабря – в трансляции "Утра". 

11:05 Проект бюджета США на 2023 предполагает выделение 13,5 млн долларов на надзор за распределением помощи Украине.

10:18 Согласно решению парламента, сенатором от ЛНР в Совфед определена Ольга Бас.

10:16 В Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах, сообщает водоканал.

10:12 Курс евро на Мосбирже впервые с 11 мая поднялся выше 73 рублей, а доллар выше 69 рублей. 

9:44 Объем новой финансовой помощи Украине со стороны США составит 44,9 млрд долларов – Reuters.

9:04 В новых субъектах РФ сформированы территориальные ведомства Роспотребнадзора.

9:00 Трасса Горловка – Ясиноватая временно перекрыта для движения в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ – мэр Горловки.

8:46 Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в поставках иранских беспилотников для использования на Украине. 

7:47 Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор.

20 декабря

20:19 При обстреле больницы в Донецке Киев использовал шведские гаубицы – МИД РФ.

20:04 В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района Курской области.

19:59 Песков о словах украинского генерала о возможной совместной наземной операции с Беларусью: ему надо отдыхать.

18:20 Генсек ООН заявил, что не видит перспективы проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшей перспективе.

18:09  Дешевые дроны-камикадзе российского производства быстро истощат дорогостоящие американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, пишет Daily Mail со ссылкой на ветерана морской пехоты США Марка Канчиана.

16:48 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР СЦКК.

15:49 Российские военные уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой, передает корреспондент РИА Новости.

14:49 В Киеве завершили расследование по делу об обвинении Януковича и Азарова в госизмене.

14:39 Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что Путин едет в Минск якобы решать вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

14:37 Воздушная тревога звучит в большинстве регионов Украины.

14:21 Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Республики Беларусь и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина.

14:01 МИД РФ: опасная и недальновидная политика Вашингтона ставит США и Россию на грань прямого столкновения.

13:30 ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области – Минобороны РФ.

13:26 РФ нарастила производство ракетных комплексов "Искандер", сообщил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

13:17 В Вооруженных Силах Республики Беларусь завершились мероприятия по проверке боевой готовности – Минобороны РБ.

12:10 В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение, без света остаются порядка 14 тысяч жителей – власти Белгородской области.

11:42 Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая – данные Мосбиржи.

11:41 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

11:15 Евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая – данные торгов.

10:11 Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса. По ее данным, речь идет о 39-летнем "сыне дипломата", якобы получавшем "миллионы", в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".

9:41 Часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена – Пушилин.

9:30 Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников Белого Дома.

9:02 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщила Росавиация.

8:54 В Белом доме ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США, сообщили источники Politico. 

8:29 Великобритания поставит Украине боеприпасы еще на 304 млн долларов.

8:26 Ночью по Киеву был нанесен удар, повреждены несколько объектов "критической инфраструктуры". 

19 декабря

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