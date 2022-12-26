Спецоперация ВС России на Украине: главные события. Онлайн

Спецоперация ВС России на Украине: главные события. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Ожесточенные бои продолжаются

Армия России ежедневно выполняет задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Высокоточными ударами уничтожаются позиции Вооруженных сил Незалежной, ВС РФ громят украинских боевиков и наемников. Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что никаких ограничений по финансовой поддержке армии сейчас нет. Все силы брошены на обеспечение безопасности нашей страны.

Такое заявление вызвало большой переполох в западном сообществе. Кроме того, Владимир Владимирович объявил, что мощная российская ракета "Сармат" вскоре встанет на боевое дежурство. Зарубежные эксперты уверены, что это говорит о начале поворотного момента в СВО.

Тем временем, украинские боевики продолжают вопиющие провокации. В понедельник, 26 декабря, была осуществлена атака на военный аэродром "Энгельс" под Саратовом. В результате нападения трое наших военнослужащих погибли. Главные события спецоперации на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".

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