Спецоперация России на Украине: главные события со 2 по 8 января. Онлайн

Период новогодних каникул не стал временем затишья

Пока вся страна празднует наступление Нового 2023 года и отдыхает на долгожданных праздниках, на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются столкновения. Также не приостановился обмен ударами. В начале новогодних каникул, 2 января, украинские власти сообщили о новых ракетных атаках по территории Незалежной.



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Незалежной повреждены критически важные объекты энергетики. В городе аварийно отключают электричество. Сообщается, что взрывы прогремели в Голосеевском районе столицы и левобережной части города.

В тот же день стало известно об ударе украинского дрона по Брянской области. Один из поселков приграничного с Украиной региона остался без света.

Тем временем, на Западе прогнозируют затяжной характер конфликта в Незалежной. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что столкновения на территории Украины будут продолжаться еще долгое время. "Утро" в онлайн-режиме ведет трансляцию главных событий СВО.

10:27 Запущенный с территории Украины дрон был сбит ночью на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет.