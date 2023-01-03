Спецоперация России на Украине: главные события со 2 по 8 января. Онлайн

Период новогодних каникул не стал временем затишья

Пока вся страна празднует наступление Нового 2023 года и отдыхает на долгожданных праздниках, на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются столкновения. Также не приостановился обмен ударами. В начале новогодних каникул, 2 января, украинские власти сообщили о новых ракетных атаках по территории Незалежной.



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Незалежной повреждены критически важные объекты энергетики. В городе аварийно отключают электричество. Сообщается, что взрывы прогремели в Голосеевском районе столицы и левобережной части города.

В тот же день стало известно об ударе украинского дрона по Брянской области. Один из поселков приграничного с Украиной региона остался без света.

Тем временем, на Западе прогнозируют затяжной характер конфликта в Незалежной. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что столкновения на территории Украины будут продолжаться еще долгое время. "Утро" в онлайн-режиме ведет трансляцию главных событий СВО.

10:12 Начались поставки малогабаритных разведывательных дронов "Бинокль" в зону проведения спецоперации.

3 января

17:42 Электроснабжение населенного пункта в Климовском районе Брянской области, пострадавшего из-за нападения дрона, полностью восстановлено.

17:34 ВСУ открыли огонь по центру Донецка, прозвучало не менее 10 взрывов.

17:06 Российские войска заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на донецком направлении.

16:23 Киевом нанесен удар шестью снарядами "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации российский военных в районе Макеевки.

16:11 СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

15:50 Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

15:32 На священника канонической УПЦ напали в храме в Виннице.

14:56 Разведывательный беспилотник сбит над Бердянском в Запорожской области.

14:20 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.

13:43 Воздушная тревога, объявленная в трех областях Украины, была отменена через полчаса.

13:07 В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу.

12:44Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.

12:20 Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Киевской области в ночь на 2 января – Кулеба.

12:03 Более 10 тысяч человек прошли подготовку в тренировочном центре группы "Вагнер" на Кубани с начала СВО.

11:41 В Николаеве остановили все водонасосные станции.

10:36 После ракетного удара в Киеве вновь ввели отключения электроэнергии.

10:27 Запущенный с территории Украины дрон был сбит ночью на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет.