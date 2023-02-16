Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Некоторое время назад в западной прессе активно распространился видеоролик с гибелью американского наемника Питера Рида в Артемовске. Разумеется, главными "подозреваемыми" в ликвидации боевика стали бойцы Армии России. Однако позже всплыли любопытные подробности.
Так, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что располагает информацией, согласно которой с американским наемником расправились так называемые братья по оружию – сами украинцы. Пригожин объяснил, что непрошенный гость из Соединенных Штатов Америки был убит на позиции, которая простреливалась со стороны незалежных.
Более того, Пригожин обратил внимание на любопытный факт: смерть американца попала на камеру в связи с тем, что незадолго до гибели его начал снимать эстонец Эрко Лайдинен. На фоне разразившегося скандала такие действия гражданина Эстонии выглядят весьма подозрительно.
Российский бизнесмен также добавил, что любой военный эксперт подтвердит: с позиций, на которых находились вагнеровцы, обнаружить и ликвидировать американца было невозможно.
"С таким же успехом вы уже пытались обвинить русских и, возможно, ЧВК "Вагнер", в убийстве Джона Кеннади", – с иронией добавил предприниматель.
Москва насмехается над американскими соседями
В Североатлантическом альянсе не могут произвести новые снаряды