Путешествие гражданина США в Донбасс закончилось трагично

Некоторое время назад в западной прессе активно распространился видеоролик с гибелью американского наемника Питера Рида в Артемовске. Разумеется, главными "подозреваемыми" в ликвидации боевика стали бойцы Армии России. Однако позже всплыли любопытные подробности.



Так, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что располагает информацией, согласно которой с американским наемником расправились так называемые братья по оружию – сами украинцы. Пригожин объяснил, что непрошенный гость из Соединенных Штатов Америки был убит на позиции, которая простреливалась со стороны незалежных.



Более того, Пригожин обратил внимание на любопытный факт: смерть американца попала на камеру в связи с тем, что незадолго до гибели его начал снимать эстонец Эрко Лайдинен. На фоне разразившегося скандала такие действия гражданина Эстонии выглядят весьма подозрительно.



Российский бизнесмен также добавил, что любой военный эксперт подтвердит: с позиций, на которых находились вагнеровцы, обнаружить и ликвидировать американца было невозможно.

"С таким же успехом вы уже пытались обвинить русских и, возможно, ЧВК "Вагнер", в убийстве Джона Кеннади", – с иронией добавил предприниматель.

