Вагнеровцы находятся в километре от центра Артемовска

Важной информацией поделился Пригожин

Бои за многострадальный Артемовск продолжаются. Российским силам удается перемалывать противника и продвигаться вперед. Сегодня, 11 марта, важной информацией с общественностью поделился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По словам известного российского бизнесмена, бойцам удалось существенно продвинуться – сейчас вагнеровцы находятся в 1,2 км от центра Артемовска.

Оркестранты продолжают сминать противника и регулярно отчитываются о своих успехах в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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