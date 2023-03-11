Вагнеровцы находятся в километре от центра Артемовска

Важной информацией поделился Пригожин

Бои за многострадальный Артемовск продолжаются. Российским силам удается перемалывать противника и продвигаться вперед. Сегодня, 11 марта, важной информацией с общественностью поделился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.



По словам известного российского бизнесмена, бойцам удалось существенно продвинуться – сейчас вагнеровцы находятся в 1,2 км от центра Артемовска.



Оркестранты продолжают сминать противника и регулярно отчитываются о своих успехах в социальных сетях.

