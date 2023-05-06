"Там ад!": Вагнер пошел на штурм "дороги жизни" армии Украины

"Там ад!": Вагнер пошел на штурм "дороги жизни" армии Украины
Фото: www.unsplash.com
Оркестранты продолжают громить врага

Сегодня, 6 мая, стало известно о начале массированного штурма "дороги жизни" Вооруженных сил Незалежной. Колоссальный урон неприятелю наносят бойцы группы "Вагнер". Успешное завершение спецоперации по прорыву вражеской обороны станет катастрофой для всушников.

Оркестранты приступили к выполнению важной боевой задачи в районе населенного пункта Хромово. Ожесточенные бои за освобождение многострадального Артемовска (украинское название – Бахмут) не прекращаются ни на день.

О том, что штурмовики ринулись в бой, сообщают с места событий военные корреспонденты. Отмечается, что реализация этой задачи играет особую роль в борьбе за населенный пункт. Оркестранты намерены перерезать оставшиеся сельские дороги, благодаря которым вояки Вооруженных сил Незалежной получают снабжение.

"Там ад!", – пишут в социальных сетях военкоры.

Трасса между Бахмутом и Часовым Яром стала "дорогой жизни" для украинцев из-за ее стратегической значимости в вопросе пополнения ресурсов армии.

Напомним, ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к 10-му мая оркестранты могут покинуть Бахмут из-за "снарядного голода".

Источник: Telegram-канал "Военкоры Русской весны" ✓ Надежный источник
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