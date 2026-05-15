ВСУ атаковали Рязань, есть жертвы

Фото: www.pxhere.com
Жуткие кадры горящего дома показали в Сети

Очередная ночная атака всушников обернулась трагедией для Рязани: обломки вражеского дрона рухнули прямо на жилую многоэтажку, после чего в здании вспыхнул пожар.

Удар пришелся по спальному району города – в квартирах выбило стекла и оконные рамы, а припаркованные рядом авто получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате атаки лишились жизни три человека, еще 12 получили травмы разной степени тяжести, среди них есть дети.

Сообщается, что из-за падения частей всушной техники повреждения получили сразу несколько жилых домов, а также территория одного из промышленных предприятий.

На месте работают экстренные службы. Спасатели разбирают поврежденные конструкции, эвакуируют жителей и ликвидируют последствия удара. Для людей, которым пришлось покинуть квартиры, уже развернули пункты временного размещения.

Глава региона Павел Малков подтвердил, что после атаки есть пострадавшие. Все оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Жители города рассказывают, что ночью были слышны мощные взрывы, а в некоторых домах от ударной волны дрожали стены. В ряде квартир повреждены балконы, фасады и оконные блоки. Атака на регион, по данным источников, продолжалась несколько часов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
