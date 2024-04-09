Ученые сообщили, что произойдет с организмом при отказе от сахара на неделю

Эксперты рассказали о серьезных переменах

Многие эксперты прямо называют увлеченность людей сахаром тяжелой зависимостью. Действительно, особенно ярые сладкоежки и дня не могут представить без дозы такой вкусняшки. Ученые рассказали, какие перемены происходят в организме, если хотя бы на неделю отказаться от сладкого.



Как и следовало ожидать, последствия только положительные. В первую очередь, улучшается внешний вид. Дело в том, что для сохранения красоты и молодости очень важны структурные белки эластин и коллаген, однако при переизбытке сахара они разрушаются, что приводит к преждевременному старению кожи.

Кроме того, отказ от сахара делает людей счастливее. Ученые связали подавленное состояние человека с переизбытком сладкого в рационе. Как любая зависимость, поедание сладостей сначала приводит к всплеску эндорфинов, а затем начинается своего рода ломка, являющаяся стрессом для человека.

Специалисты советуют воздерживаться от сладких продуктов, так как они разрушительно влияют на организм и подрывают здоровье человека. Лучше всего заменить сладости фруктами.