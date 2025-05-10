Гинеколог назвала самые частые ошибки женщин в вопросах здоровья

Гинеколог назвала самые частые ошибки женщин в вопросах здоровья
Фото: freepik.com
Медик посоветовала регулярно проходит осмотры для обнаружения проблем на ранних стадиях

Нередко женщины считают, что болезненные ощущения во время менструации являются вариантом нормы, однако это далеко не всегда справедливо. Как рассказала гинеколог Ольга Каплина, подобная точка зрения является ошибочной, когда речь идет о женском здоровье, поскольку за болевым синдромом может скрываться серьезная болезнь: миома матки, эндометриоз и другие патологии.

Врач утверждает, что если во время месячных пациентке приходится справляться со своим дискомфортом с помощью болеутоляющих препаратов, то это плохо. Лучше всего проверить состояние своей репродуктивной системы, сделать УЗИ и пройти терапию для решения проблемы.

Также многие предпочитают использовать агрессивные средства для женской гигиены, что тоже является ошибкой. Важно покупать щадящие средства со специальным уровнем pH.

Еще одна проблема – пациентки часто игнорируют нерегулярный менструальный цикл или задержки, хотя в таких случаях нужно идти к врачу и устанавливать причины сбоя. Медик посоветовала регулярно проходить осмотры у гинеколога, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем.

Источник: Лента.ру

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