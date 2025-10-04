Назван неожиданный способ продлить жизнь на четыре года

Курс рубля
Согласно последним исследованиям, продлить жизнь человеку, как минимум на четыре года, может беговая активность. Как рассказал врач Кирилл Антонов, это считается одним из самых доступных и эффективных методов сохранить здоровье после 30 лет.
Специалист пояснил: бег воздействует буквально на все органы и системы. Помимо особого влияния на дыхание, работу сердца, опорно-двигательного аппарата, он также способствует борьбе с депрессиями и улучшению ментального состояния – это помогает профилактировать развитие когнитивных недугов.
"Исследования теломер показывают, что у регулярно бегающих людей они становятся короче не так быстро, как у малоподвижных. Это означает, что их клетки стареют медленнее. По данным некоторых исследований, бегуны живут в среднем на 3–4 года дольше", – поделился врач.
Антонов отметил, что начать бегать никогда не поздно – даже если человек приступил к этому только в 50 лет, с помощью регулярных занятий ему удается достичь оздоровительного эффекта. Главное – заниматься активностью правильно и после консультации со специалистом.
