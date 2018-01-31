Изобретатель из Костромы раскрыл секрет величия России

Кандидат рассказал о своей избирательной кампании

Развитие промышленности, реформа судебной системы и органов исполнительной власти - таковы слагаемые успеха, по мнению промышленника, изобретателя и кандидата на пост президента России Владимира Михайлова. На своей пресс-конференции в среду, 31 января, он рассказал журналистам о ведении своей избирательной кампании, о том, с какими трудностями столкнулась его команда и почему не получилось собрать необходимые 300 тыс. подписей.

По закону кандидат на пост президента может идти либо от партии, либо в качестве самовыдвиженца. В первом случае желающий занять высший государственный пост гражданин должен собрать 100 тыс. подписей. Во втором задача значительно усложняется: кандидату необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч человек.

Владимир Михайлов - самовыдвиженец. У себя на родине, в Костромской области, он хорошо известен. Депутат областной Думы, директор "Предприятия "ФЭСТ", выпускающего изделия медицинского назначения, да к тому же изобретатель. По словам кандидата, ему удалось изобрести не что иное, как работающий на фреоне вечный двигатель.

"Сделаем Россию лучшей страной!" - таков лозунг Владимира Михайлова. Для этого у промышленника есть собственные идеи, которые он отразил в предвыборной программе. Россия должна быть суверенной страной, и гарантия ее независимости - развитая промышленность, уверен он. Один из основных пунктов предвыборной программы Михайлова - создание новых производств, которые обеспечат независимость России от внешних производителей.

Промышленник предлагает отправлять таможенные сборы за ввоз иностранной продукции не на покрытие бюджетного дефицита, а на создание новых заводов и предприятий. Наглядный пример - ситуация в авиации. Россия импортирует самолеты из-за рубежа, но могла бы полностью обеспечивать себя авиационной техникой за счет собственных производств. Михайлов предлагает создавать новые предприятия по производству компьютерной техники, легковых и грузовых автомобилей, что жизненно важно для выживаемости страны в новом веке.

Однако технологическая революция, к которой призывает Михайлов, - это и создание наиболее благоприятных условий для инженеров, изобретателей и технологов, стимулирование их работы в России, а не за рубежом. Освобождение от налогов на прибыль внедряющих инновации производств, создание новых рабочих мест, строительство школ и детсадов, обеспечение равных возможностей для доступа к высшему образованию, бесплатной медицины, достойные пенсии и эффективная работа жилищно-коммунального хозяйства - благодаря этому, уверен Михайлов, Россия способна не только догнать, но и обогнать ведущие мировые страны.

Другой важный пункт - гарантия прав и свобода человека. С этой целью промышленник предлагает установить неотвратимость исполнения судебных решений, для чего необходимо передать Федеральную службу судебных приставов из ведения исполнительной ветви власти в систему судебной. А Генпрокуратура и Следственный комитет, как надзорные органы, должны стать частью законодательной власти.

По словам кандидата, его программа нашла значительную поддержку среди широких слоев населения. Почему же не удалось собрать 300 тыс. подписей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца? Промышленник указывает на несовершенство законодательной базы в части выборов главы государства, ряд технических сложностей и длинные праздничные каникулы.

Официальное опубликование Советом Федерации документа о назначении выборов главы государства на 18 марта 2018 г. произошло лишь 18 декабря, из-за этого собрание инициативной группы по выдвижению Михайлова пришлось перенести с 21 на 25 декабря. До этого, по словам кандидата, Центризбирком отказал ему в возможности поэтапного собрания избирателей для выдвижения, а также в привлечении для удостоверения личности и заверения подписей нескольких нотариусов.

Возникла проблема и с помещениями: в Костроме требованиям к проведению собраний с присутствием более 500 человек соответствуют лишь три зала. Кроме того, с 23 декабря во всех пригодных для проведения собраний помещениях начались предновогодние елки. Из-за этого для собрания инициативной группы пришлось переоборудовать склад.

Документы для выдвижения кандидатом промышленник сдал 28 декабря. Далее, рассказал он журналистам, возникли трудности с регистрацией финансового уполномоченного и открытием банковского счета для финансового сопровождения предвыборной кампании. Положительное решение в итоге было принято уже после Нового года - 2 января. Но банки в тот день, понятное дело, еще не работали. Продолжали отмечать праздники и сотрудники типографии, посему агитационных материалов кандидату и его команде пришлось ждать до 15 января.

Несколько дней ушло на их доставку в регионы, поэтому полноценная работа по сбору подписей началась лишь ближе к 20 января. Подвела и погода - в ряде районов Дальнего Востока и Сибири ударили аномальные холода. Понятно, что в условиях 30-градусного мороза собирать подписи и проводить агитационную кампанию было крайне сложно.

Неприятный инцидент произошел в Оренбурге, где группа правоохранителей вмешалась в процесс сбора подписей. Кандидат пожаловался на препятствие со стороны полиции и подал жалобу на действия правоохранителей в Центризбирком.

Но даже в таких условиях команда Михайлова смогла собрать 100 тыс. подписей. Тем не менее для регистрации самовыдвиженца этого количества недостаточно. Промышленник заявил, что не будет сдавать подписи в ЦИК. Также Михайлов считает, что выборы - это возможность появления новых лидеров и поиск интересных идей, чего на этих выборах не произошло.