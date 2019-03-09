Действия Вашингтона привели к масштабному отключению электричества по всей стране

Американцы продвигают своего фаворита Хуана Гуайдо, используя грязные приемы.

Накануне стало известно о массовых отключениях света в Венесуэле. Без электричества остались не менее 20 штатов. Позже власти раскрыли причину случившегося.

"Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури". В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения",

– сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы (цитата по ТАСС).

Вероятно, энергосистему атаковали американские хакеры, заявил он. Жалобу на устроенный США блэкаут Венесуэла направит верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В скором времени в страну прибудет делегация ее управления.

Тем временем американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что экономика Венесуэлы получила катастрофический урон после отключения электричества.

"В одно мгновение все мощности страны по производству алюминия были уничтожены вследствие остановки электроснабжения",

– написал он в своем Twitter.