Американцы продвигают своего фаворита Хуана Гуайдо, используя грязные приемы.

Накануне стало известно о массовых отключениях света в Венесуэле. Без электричества остались не менее 20 штатов. Позже власти раскрыли причину случившегося.

"Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури". В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения",

– сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы (цитата по ТАСС).

Вероятно, энергосистему атаковали американские хакеры, заявил он. Жалобу на устроенный США блэкаут Венесуэла направит верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В скором времени в страну прибудет делегация ее управления.

Тем временем американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что экономика Венесуэлы получила катастрофический урон после отключения электричества.

"В одно мгновение все мощности страны по производству алюминия были уничтожены вследствие остановки электроснабжения",

– написал он в своем Twitter.

The nationwide power failure in #Venezuela now going on its 25th hour is causing devastating long term economic damage.



In the blink of an eye the countries entire aluminum production capacity was destroyed by damage caused by the blackout.