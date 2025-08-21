Мировой валютный рынок на грани длительной стагнации

На фоне глобального падения доллара, утратившего статус ведущей планетарной валюты, наблюдается укрепление азиатских денег – иены и юаня. Что касается евро, то прогнозы относительно этого актива весьма неоднозначны. В последнее время в этом сегменте дирижируют не экономисты, а политики. И любое значимое политическое событие или высказывание сразу же отражается на паре EUR/USD. Поэтому многие инвесторы предпочитают сегодня не рисковать с сильно подвижными активами, предпочитая заключать "спокойные" сделки на других валютных парах или полностью уходить в ценные бумаги.

Возвращаясь к судьбе доллара, стоит отметить, что данная валюта не поддерживается физическим золотом, начиная с 1971 года. В промежутке с 1944 по 1971 годы существовавшее в то время Бреттон-Вудская система подразумевала свободный обмен американских денег на реальные золотые монеты или слитки. В настоящий момент авторитет "вечнозелёных" активов держится буквально на честном слове, учитывая впечатляющие внешние долги США. Именно поэтому мы можем стать свидетелями вытеснения доллара с главных ролей мировых финансовых бирж. И не исключено, что именно азиатские валюты станут в скором времени уверенно доминировать в большинстве сделок.

Но, как и любой серьезный переход, долларовая агония может затянуться на десятилетия, и в это время валютный рынок могут ожидать самые неожиданные потрясения. А пока что большинство трейдеров повсеместно переключаются на ценные бумаги и криптовалюту. Именно в этих сегментах целесообразно иметь долгосрочные вложения, которые смогут приносить дивиденды даже при серьезных политических и экономических потрясениях.