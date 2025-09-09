В Кремле вручили премию "МОЯ МАРКА"

5 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца прошла церемония вручения премии "МОЯ МАРКА".

На одной сцене собрались Елена Север, Вячеслав Манучаров, Алсу, Ольга Бузова, Дмитрий Колдун, Султан Лугачев, Милана Хаметова, Газан, Аслан Shukasha, Цу Е Фа, а также детские творческие коллективы: DanceMarka, PODIOMA, Эльданс, Триумф, Royalkids, Феерия, Джига Дрыга, АШТ "Живописная", ПаRкет, URBAN MOUSE, "Волшебный мир театра", Империя, FlameTeam, Элегия, ДМТ "Созвездие Добра", театр-студия Елены Зайцевой, Тонус АРТ и многие другие.

МОЯ МАРКА подвела итоги народного голосования и вручила награды в рамках Всероссийского творческого слета "Лучшие из Лучших" – проекта, который объединил талантливых ребят из всех уголков страны. В этом году награды получили юные артисты, проявившие себя в вокале, хореографии, театральном искусстве и художественном чтении.

"МОЯ МАРКА – это платформа, где дети и подростки из разных регионов могут заявить о себе. Для многих ребят Кремлевская сцена становится первым серьезным шагом в большое искусство", – отметила генеральный директор премии Елена Лапик.

Погружение в творчество для зрителей началось в Гербовом фойе. Зажигательный флешмоб коллектива ДМТ "Созвездие Добра" из Рязани стал ярким стартом вечера, а выступления юных артистов в номинации "Художественное чтение" показали, насколько многогранен талант детей.

Яркое впечатление на зрителей произвел проект "Ящик желаний" Лаборатории Кинопроцесса: дети и взрослые писали самые сокровенные мечты и опускали их в волшебный ящик. "Все желания обязательно сбудутся, ведь они загаданы от всего сердца", – уверена продюсер проекта Анастасия Мымрикова.

Не меньший интерес вызвал стенд Московского театра кукол: заслуженная артистка РФ Ольга Вереникина и актриса Марина Мухаева познакомили гостей с историей театра и позволили всем желающим "поводить" настоящих театральных кукол. За прекрасную возможность познакомиться с деятельностью театра кукол мы благодарны директору Московского театра кукол Людмиле Редько и художественному руководителю театра Борису Голдовскому.

Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО ПРОГРЕСС (бренд "ФрутоНяня"): "ФрутоНяня" четверть века производит качественное, полезное и очень вкусное питание для самых маленьких потребителей. За эти годы выросло новое поколение и они сами уже становятся родителями. Мы делаем классный продукт, его едят наши дети – это и есть главный критерий, главный гарант".

Ксения Казакова, директор по маркетингу компании "Лебедяньмолоко", бренд молочной продукции "Лебедяньмолоко":

"В этом году у нас юбилей – нам сто лет! Секрет нашего долголетия в нашей натуральности, открытости перед покупателем и прозрачности каждого этапа производства. Мы твердо убеждены: натуральность молочных продуктов – это не временный тренд, а ежедневная необходимость".

Гутова Наталия, руководитель бренд группы здоровые продукты JOGA: "Создать продукт и полезным и вкусным – нетривиальная задача. Наши технологи нашли идеальный баланс вкуса и пользы. Натуральную сладость и вкус вафлям JOGA придают финик и соки. В состав входит три вида муки: нутовая, пшеничная и рисовая".

Ирина Васильева, директор по маркетингу Global Functional Drinks Rus (торговая марка Fresh Bar): "Рождение вкусов Fresh Bar – это результат длительной и слаженной работы высокопрофессиональной команды технологов-разработчиков нашего исследовательского центра, а также маркетологов, изучающих предпочтения потребителей. А в 2025 году мы запустили свой собственный высокотехнологичный завод по производству безалкогольных напитков в Воронежской области".

Андрей Мунцов, генеральный директор ООО "Хантинг" – компании-производителя воды "Моя Стихия": "Мы работаем над тем, чтобы вода „Моя Стихия“ была доступна каждому. Сегодня с нами уже более 60 партнеров, включая крупнейшие торговые сети России".

Юлия Дунаевская, руководитель отдела маркетинга и внешних коммуникаций Компании ООО "Бэйби Опт Груп" (торговая марка АЛИЛО): "Игрушки alilo способствуют всестороннему развитию детей. Вообще наш зайчик alilo – это первый друг малыша. Наши игрушки имеют режим "белого шума", что помогает быстрее засыпать. Также они помогают малышу развивать речевые и когнитивные навыки: в умном зайке есть распознавание цветов, игровые механики, записаны мелодии, песни и сказки, которые знает вся страна".

Ирина Мейнцер, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум": "Москвариум" – это уникальное пространство для всей семьи, объединяющее развлечение и образование. Здесь посетители могут наслаждаться красотой морских обитателей и получать знания о жизни океанов и экосистемах. В то же время, "Москвариум" – это не только крупнейшая экспозиция водных обитателей. В нашем центре на постоянной основе проходят интерактивные выставки и лекции, детские камерные спектакли и грандиозные водные шоу. "Москвариум" – это еще и научный центр. Мы активно сотрудничаем с учеными и исследовательскими институтами, проводя исследования в области океанографии и морской биологии".

Иван Курдюков, коммерческий директор торговой марки BADA BOOM: "Наша продукция – натуральные средства для ванной: содовые бомбочки, пенные гейзеры и твердые пены, нравится детям, потому что она превращает обычное купание в маленькое волшебство. Но покупают их взрослые: они знают, что радость ребенка бесценна. Так что наши бомбочки – это удовольствие для всей семьи".

Марина Лищенко, менеджер по рекламе компании ORMATEK: "Современные диваны могут быть очень функциональными, и ORMATEK предлагает диваны-кровати, которые станут не просто комфортным вариантом для отдыха, а полноценным спальным местом. Во многом это стало возможным благодаря настоящему анатомическому матрасу, встроенному в диван, с возможностью выбрать предпочитаемую степень жесткости. Кроме того, среди огромного разнообразия исполнений можно найти цвет и обивку, подходящие именно для вашего интерьера. Диваны-кровати пользуются большим спросом у наших покупателей, поскольку это стильное решение, позволяющее сэкономить пространство и получить все преимущества сна на настоящей кровати".