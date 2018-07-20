Умерла переводчица знаменитой саги о юном волшебнике
Трагическую новость на странице в соцсети сообщила ее подруга возглавляющая издательство "Фантом Пресс" Алла Штейнман. В своем посте она попросила прощения у Марии Спивак за то, что родные иблизкие "не уберегли" ее.
В тексте Штейман уточняет, что пока не известно, когда и где будет похоронена ее подруга. Также не известна причина смерти переводчицы.
Марии Спивак было 55 лет. Популярность ей обеспечил перевод книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Интерес к творения американской писательницы у российской "матери" саги появился сам собой 18 лет назад. За два года Спивак осилила четыре тома "поттерианы".
Затем, после письма правообладателей, она перестала переводить бестселлер Роулинг под своим именем. Надо признать, что поклонники книг о воспитаннике Хогвартса критиковали переводчицу на русский за искажения в именах главных героев.
Однако ее работу высоко оценили специалисты. В 2001 году "За лучший перевод с английского языка" Мария попала в лонг-лист престижной литературной премии "Малый Букер".
Спивак является автором двух романов – "Год чёрной луны" и "A World Elsewhere". Последний написан на английском языке.
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