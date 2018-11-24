В Афганистане разбился вертолет

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
В Афганистане рухнул военный вертолет. В результате погибли 2 человека, еще двое ранены.
Отмечается, что трагедия произошла из-за технических проблем, передает телеканал 1TV.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Defense Ministry spokesman says two killed, two wounded in helicopter crash in #Kandahar#AFG https://t.co/GuRB4vQ2cg— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 24 ноября 2018 г.
Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу