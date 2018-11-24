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В Афганистане разбился вертолет

Погибли 2 человека

В Афганистане рухнул военный вертолет. В результате погибли 2 человека, еще двое ранены.

Отмечается, что трагедия произошла из-за технических проблем, передает телеканал 1TV.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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