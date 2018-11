В Афганистане разбился вертолет

В Афганистане рухнул военный вертолет. В результате погибли 2 человека, еще двое ранены.

Отмечается, что трагедия произошла из-за технических проблем, передает телеканал 1TV.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Defense Ministry spokesman says two killed, two wounded in helicopter crash in #Kandahar#AFG https://t.co/GuRB4vQ2cg