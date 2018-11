В Китае машина снесла автобусную остановку с людьми

В китайской провинции Сычуань автомобиль на большой скорости протаранил автобусную остановку. В результате погибли 9 человек.

Отмечается, что водителя задержали полицейские. Причины происшествия выясняются.

#BREAKING At least seven killed, several injured after a car crashed into a bus stop in Leshan, Southwest China's Sichuan Province, on Tuesday. pic.twitter.com/cCPSTI4FJ5