В Китае машина снесла автобусную остановку с людьми

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В китайской провинции Сычуань автомобиль на большой скорости протаранил автобусную остановку. В результате погибли 9 человек.
Отмечается, что водителя задержали полицейские. Причины происшествия выясняются.
#BREAKING At least seven killed, several injured after a car crashed into a bus stop in Leshan, Southwest China's Sichuan Province, on Tuesday. pic.twitter.com/cCPSTI4FJ5— Global Times (@globaltimesnews) 27 ноября 2018 г.
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