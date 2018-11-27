Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Китае машина снесла автобусную остановку с людьми

Погибло 9 человек

В китайской провинции Сычуань автомобиль на большой скорости протаранил автобусную остановку. В результате погибли 9 человек.

Отмечается, что водителя задержали полицейские. Причины происшествия выясняются.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

ЕС и НАТО требуют от России открыть Украине Азовское море

По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации

Доллары и евро нужно купить до конца недели

Сейчас рубль растет, но в декабре все изменится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей