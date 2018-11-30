На Аляску идет цунами

Удар за ударом принимает самый северный штат США

В краю вечной мерзлоты содрогнулась земля. Велика вероятность цунами.

За каких-то 7 минут на Аляске произошло множество подземных толчков. Их магнитуда превысила 7 баллов. Такие данные приводит Центр по предупреждению о цунами при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Эта информация разнится с той, которую дает Геологическая служба (USGS). По ее сведениям, магнитуда составила 6,6. Там же сообщается, что крупнейший город штата Анкоридж находится всего в 12 км от эпицентра разбушевавшейся стихии. Очаг землетрясения залегает на глубине 35,5 километров.

О жертвах и пострадавших, равно как и о других последствиях разгула стихии, ничего не сообщается.

А несоответствие данных, о чем сказано выше, для разных центров – дело вполне обычное.