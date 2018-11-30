На Аляску идет цунами

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
В краю вечной мерзлоты содрогнулась земля. Велика вероятность цунами.
За каких-то 7 минут на Аляске произошло множество подземных толчков. Их магнитуда превысила 7 баллов. Такие данные приводит Центр по предупреждению о цунами при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Эта информация разнится с той, которую дает Геологическая служба (USGS). По ее сведениям, магнитуда составила 6,6. Там же сообщается, что крупнейший город штата Анкоридж находится всего в 12 км от эпицентра разбушевавшейся стихии. Очаг землетрясения залегает на глубине 35,5 километров.
Prelim. M6.6 EQ 12km N of Anchorage, Alaska. https://t.co/heaRHS8FIW Did You Feel It? Tell us: https://t.co/q3O3PqhCyE pic.twitter.com/JWT7adtekF— USGS (@USGS) 30 ноября 2018 г.
О жертвах и пострадавших, равно как и о других последствиях разгула стихии, ничего не сообщается.
А несоответствие данных, о чем сказано выше, для разных центров – дело вполне обычное.
Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях
Россия ответит на действия украинских властей, но не зеркально