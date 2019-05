Есть жертвы: автобус с российскими туристами разбился в Италии

Российские туристы попали в аварию в районе итальянского города Сиена.

По информации Corriere Fiorentino, в аварии погибла россиянка, еще 15 человек были ранены. Как сообщает La Nazione, жертвой автокатастрофы стала 40-летний гид туристической группы, пострадали 25 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое. На месте ЧП работают полицейские и спасатели. Автобус перевернулся в 9:30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, люди оказались заблокированы.

В ДТП пострадали 10 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии. Всего в автобусе ехали 60 человек.

"На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", –

рассказали агентству в посольстве.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U