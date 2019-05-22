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Есть жертвы: автобус с российскими туристами разбился в Италии

Фото: www.globallookpress.com
Пострадали не менее десяти человек

Российские туристы попали в аварию в районе итальянского города Сиена.

По информации Corriere Fiorentino, в аварии погибла россиянка, еще 15 человек были ранены. Как сообщает La Nazione, жертвой автокатастрофы стала 40-летний гид туристической группы, пострадали 25 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое. На месте ЧП работают полицейские и спасатели. Автобус перевернулся в 9:30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией, люди оказались заблокированы.

В ДТП пострадали 10 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии. Всего в автобусе ехали 60 человек. 

"На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", –

рассказали агентству в посольстве. 

Как отмечает издание Corriere Fiorentino, причины происшествия пока не известны, возможно, шофер не справился с управлением на мокрой после дождя дороге. Автобус вылетел с автострады и упал в заросший лесом овраг. За рулем был итальянский водитель.

Валентина МАЙОРОВА
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