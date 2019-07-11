Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

Фото: pixabay.com
От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Из-за мощного шторма в регионе Халкидики на севере Греции погибли двое граждан РФ.

Об этом в ночь на 11 июля сообщил местный интернет-портал Ta Nea. 

Генеральное консульство РФ в Греции в настоящее время проводит проверку информации о гибели на полуострове Халкидики двух российских туристов.

"К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших", – 

рассказал РИА "Новости" сотрудник генконсульства. 

Ранее о гибели во время шторма в Центральной Македонии шести туристов, среди которых двое россиян – отец с сыном, - сообщило ВВС. Кроме того, по данным агентства, среди погибших были пара из Чехии и двое граждан Румынии. Всего от различных травм пострадали около 30 человек. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, там работают более сотни человек из спасательных служб.

Интернет-пользователи делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями с последствиями шторма.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

"Следы инъекций": похищенного ополченца Цемаха били и пытали в СБУ

Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей