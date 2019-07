Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

Из-за мощного шторма в регионе Халкидики на севере Греции погибли двое граждан РФ.

Об этом в ночь на 11 июля сообщил местный интернет-портал Ta Nea.



Генеральное консульство РФ в Греции в настоящее время проводит проверку информации о гибели на полуострове Халкидики двух российских туристов.



"К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших", –

рассказал РИА "Новости" сотрудник генконсульства.

Ранее о гибели во время шторма в Центральной Македонии шести туристов, среди которых двое россиян – отец с сыном, - сообщило ВВС. Кроме того, по данным агентства, среди погибших были пара из Чехии и двое граждан Румынии. Всего от различных травм пострадали около 30 человек. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, там работают более сотни человек из спасательных служб.

Scenes of devastation this morning after a powerful storm hit the coast of #halkidiki. Images captured in #Nea_Kallikratia.. pic.twitter.com/SD2LJ7YtM4