Россия вошла в пятерку непобедимых стран

Завоеватель пропадет на бескрайних просторах

Россия ожидаемо вошла в список стран, которые невозможно завоевать. Занятный шорт-лист составило американское издание We Are The Mighty, которое также включило в него США, Китай, Индию и Афганистан.

Россия, как справедливо замечают журналисты, самая большая в мире страна, разделенная на 11 часовых поясов. Любое наступление просто захлебнется на бескрайних просторах, где войску будет сопротивляться каждый русский.

Серьезным препятствием станут разные климатические зоны, требующие совершенно разной экипировки. Для многих стран один только "генерал Мороз", проще говоря, холод станет непреодолимым препятствием.

Издание напоминает о совершенно обескровленной армии Наполеона, которая уносила ноги из России зимой. Русские, отступая, разрушили всю инфраструктуру.

Аналогичным образом они поступят и сейчас, а захватчики останутся один на один с природной стихией и разгневанными русскими.

Отдает должное We Are The Mighty и боевому духу российского народа, который воспитывался на подвигах времен Великой Отечественной войны. Эти люди выносливые и умелые воины, а также отличные охотники, способные вести беспощадную партизанскую войну.

Нельзя забывать и соседях России, которые, по мнению американского издания, сразу же выступят на стороне русских. Здесь We Are The Mighty, вероятно, имеет в виду страны ОДКБ.

"Пустыни Казахстана, горы Северного Кавказа и замерзшие побережья Черного и Каспийского морей – вот где придется воевать врагам России", – пишут журналисты.

Невозможно победить и США с их 330 миллионами вооруженных жителей, каждый из которых встанет на защиту своего дома. Издание верит, что американцы обладают самой мощной, обученной армией, имеющей самое современное вооружение, что сделает завоевание Штатов просто нереальным.



Измотать завоевателей, по мнению We Are The Mighty, смогут и многочисленные вооруженные банды, терроризирующие американские мегаполисы, что само по себе спорно. Скорее всего, бандиты не будут связываться с хорошо подготовленной армией и предпочтут скрыться в безопасном месте.

В США всего 4 часовых пояса, но и это остановит захватчиков. Как и в России, наступать придется в горах, пустынях и густых лесах.

Афганистан, который пока так никто и не смог завоевать, силен своим рельефом. Пустынная чаша окружена высокими горными хребтами. Афганцы всегда могут укрыться в горах, а затем с новыми силами атаковать захватчиков. Сами горы сводят преимущества бронетехники на нет, действовать приходится авиацией, но те же талибы научились укрываться от ракетных и бомбовых ударов. Ни британцы, ни СССР, ни США так и не смогли покорить Афганистан, который справедливо называют "гробницей империй".



Население этой страны состоит из десятков этнических групп. Они преданы своим кланам и будут вести войну до конца. А о том, какие афганцы воины, говорить не надо – с оружием они практически с младенчества.

Китай силен прежде всего количеством. Завоевателям придется справиться с миллиардом китайцев, а это даже представить нелегко. Если даже наступление не остановит Народно-освободительная армия Китая, которая сейчас является одной из сильнейших в мире, войска противника столкнутся с тропическими болезнями и различными заболеваниями, связанными с перенаселением. Начнется гуманитарная катастрофа, которая неизбежно затронет армию завоевателей.



Наконец, пятой непобедимой страной стала Индия. Горные перевалы на севере и востоке страны и пустыни на северо-западе – это серьезные препятствия. Индийская армия оснащена оружием и техникой российского производства и хорошо обучена, получив закалку в конфликтах с Пакистаном.



Лучшее место для высадки десанта – пляжи на юго-востоке. Однако корабли противника будут атаковать индийские подлодки. Большой проблемой станет и авианосный флот, который также будет терзать противника. Наконец, у Индии есть баллистические ракеты и ядерное оружие – с ней лучше не связываться.