Экраноплан сможет разгоняться до 450 километров в час

В России появится экраноплан А-050, который американские СМИ назвали "морским монстром". Военные якобы получат судно на динамической воздушной подушке уже в 2020 году. Об этом сообщило издание We Are the Mighty.

Журналисты написали, что А-050 – это "потомок" уникального "каспийского монстра", который стал основой для советского экраноплана-ракетоносца "Лунь". Последний был одним из самых успешных экранопланов СССР, которые очень ценились в те времена.

"Лунь" весил несколько тон, разгонялся до 500 км/ч и нес на себе противокорабельные ракеты. Более того, радары не могли заметить "Лунь", как и похожее судно "Орленок".

Как пишет издание, в Минобороны поступило предложение создать новое поколение таких машин. Так, А-050 "Чайка-2" благодаря современным технологиям будет весить 50 т и достигать скорости в 450 км/ч с помощью аэродвигателей. При этом на судне можно будет разместить 9 т груза и сотню военных. Планируется, что экраноплан будет перемещаться не только по воде, но и по льду и ровной степи. Судно сможет преодолевать целых 5 тыс. километров.