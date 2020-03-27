Инфекция остается на одежде и поверхностях

Росконтроль создал список необходимых мер, которые нужно выполнять во время походов в магазин из-за распространения коронавируса. Для покупки продуктов нужно выбрать специальную одежду и приготовить дезинфекцию дома.

Одежда для прогулки должна быть из материалов, которые меньше удерживают пыль. В помещениях лучше закрывать волосы капюшоном или платком, так как на них оседает грязь.

Дома всю одежду нужно протереть салфетками, а руки и лицо лучше вымыть с мылом, сообщает Росконтроль со ссылкой на научного консультанта Экспертного центра Союза потребителей Андрея Мосова. В магазинах стоит соблюдать дистанцию с другими людьми, особенно, если они чихают или кашляют.

Идеальным временем для посещения гипермаркетов названы промежутки до 09:00 или после 23:00.

Гигиенист также отметил, что лучше взять тележку для перевозки продуктов. Это поможет меньше контактировать с предметами, которые трогали другие люди.

Ранее "Утро" рассказало о самых опасных местах в магазинах во время пандемии коронавируса.