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Названы правила похода в магазины во время эпидемии коронавируса

Названы правила похода в магазины во время эпидемии коронавируса
Фото: Роман Пименов/ТАСС
Инфекция остается на одежде и поверхностях

Росконтроль создал список необходимых мер, которые нужно выполнять во время походов в магазин из-за распространения коронавируса. Для покупки продуктов нужно выбрать специальную одежду и приготовить дезинфекцию дома. 

Одежда для прогулки должна быть из материалов, которые меньше удерживают пыль. В помещениях лучше закрывать волосы капюшоном или платком, так как на них оседает грязь. 

Дома всю одежду нужно протереть салфетками, а руки и лицо лучше вымыть с мылом, сообщает Росконтроль со ссылкой на научного консультанта Экспертного центра Союза потребителей Андрея Мосова. В магазинах стоит соблюдать дистанцию с другими людьми, особенно, если они чихают или кашляют. 

Идеальным временем для посещения гипермаркетов названы промежутки до 09:00 или после 23:00. 

Гигиенист также отметил, что лучше взять тележку для перевозки продуктов. Это поможет меньше контактировать с предметами, которые трогали другие люди. 

Ранее "Утро" рассказало о самых опасных местах в магазинах во время пандемии коронавируса. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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