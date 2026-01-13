Дворцов сообщил подробности о возлюбленном Степаненко

Рассекречен новый возлюбленный Елены Степаненко: разница в возрасте внушительная
Елена Степаненко. Кадр: YouTube
Известная актриса недолго горевала в одиночестве

После громкого и болезненного расставания с Евгением Петросяном Елена Степаненко, похоже, окончательно перевернула старую страницу и начала новую главу жизни. По словам продюсера Сергея Дворцова, у знаменитости появился ухажер, который заметно моложе ее и постоянно находится рядом.

Эксперт по звездной тусовке утверждает, что на светских мероприятиях юмористку все чаще можно увидеть в компании привлекательного мужчины примерно 45 лет. Официально Степаненко называет его своим администратором, однако поведение пары, по мнению Дворцова, говорит само за себя. Взгляды, жесты и особая близость выглядят куда более интимными, чем просто рабочее общение.

Продюсер отметил, что этот мужчина регулярно сопровождает артистку на публичных мероприятиях и практически не отходит от нее. Он уверен, что именно новые отношения стали причиной того, что юмористка заметно преобразилась и выглядит счастливой. Внимание более молодого партнера, считает Дворцов, явно пошло звезде на пользу и добавило ей уверенности и женской притягательности.

К слову, ранее телекритик предрек Степаненко новую волну популярности.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
