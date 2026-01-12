Телекритик предрек Степаненко новую волну популярности после возвращения на ТВ

Вернувшейся на ТВ Степаненко светит новая волна популярности - телекритик
Фото: соцсети
Зумеры уже доросли до шуток артистки о супружеской жизни и отношениях со свекровью

Карьера вернувшейся на ТВ Елены Степаненко, вероятно, пойдет вверх – юмористка уже вирусится в соцсетях со своими монологами и набирает популярность у зумеров. Такое мнение выразил телекритик Александр Горбунов, объяснивший, что молодая аудитория доросла до уровня скетчей Елены, обретя подобный жизненный опыт.

Всякая мода, напоминает спикер, циклична – подобно моде на Надежду Кадышеву и ее песни, вернулась мода и на Елену. Зумеры уже достаточно зрелые для того, чтобы наслаждаться юмором про женскую долю с высмеиванием клише об отношениях с супругом, свекровью (у мужчин-комиков – аналогичные шутки про тещу), свадьбы и разводы.

При этом, отмечает Горбунов, аудитория Степаненко – не подростки, а уже достаточно взрослые люди, которые уже сосредотачиваются вместо того, чтобы листать ленту.

"Ее смотрят люди, которые какой-то опыт уже получили и понимают, что действительно здесь смешно, – указал Горбунов.

Телевизионный критик не сомневается, что Степаненко светит больше экранного времени после новогодних эфиров. Не исключено, что она может получить даже собственное шоу, которое вела в 2020-м.

Подробнее о том, как изменились жизненные приоритеты Степаненко после развода с Петросяном, ранее рассказывал Сергей Дворцов.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
