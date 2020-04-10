Изолированные россияне сметают в аптеках виагру
С полок стремительно исчезают препараты для потенции. Судя по всему, паниковать, скупать крупы и народные средства, которые якобы помогают при коронавирусе, россияне устали и переключились на более приятные занятия.
В аптеках на 40% увеличились продажи виагры и других лекарств для повышения потенции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование DSM Group. По мнению экспертов, тому может быть несколько причин. Так, во время самоизоляции у пар банально могло появиться время для любовных игр. Кроме того, некоторые россияне, вероятно, сочли это время благоприятным для зачатия ребенка.
Больше всего виагру и ее аналоги покупали с 16 по 22 марта, отмечают аналитики. Препараты (в натуральном выражении) приобретали на 61% чаще, чем в прошлом году. Позже спрос немного упал, но по-прежнему оставался выше, чем в 2019-м, – так, с 23 по 29 марта продажи выросли на 33%.
Интересно, что вместе с тем повысился спрос и на средства контрацепции. Россияне начали скупать и презервативы. Как ранее сообщало издание, из-за этого они подорожали сильнее гречки.
Ранее "Утро" писало, что в России подорожало на фоне пандемии коронавируса.
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