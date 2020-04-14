Врач перечислил топ-5 мест, где можно заразиться COVID-19
Большинство россиян находятся в домашней самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако даже это не гарантирует полную защиту от COVID-19: подхватить инфекцию можно при любом выходе на улицу. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал самые опасные места, где можно заразиться опасной болезнью.
С наибольшей вероятностью подхватить инфекцию можно, по мнению специалиста, в магазине или аптеке. Зайцев объяснил это тем, что людей в этих местах особенно много и не всегда удается выдерживать дистанцию в 2 метра. Именно поэтому врач советует ходить в магазин в маске и лишний раз не касаться посторонних предметов, передает URA.RU.
Заправку Зайцев поставил на третью строчку в своем рейтинге самых опасных мест. Дело в том, что к пистолету ежедневно прикасаются десятки человек, именно поэтому после необходимо обработать руки санитайзером. По словам врача, оптимальным выходом будет полная бесконтактная заправка, передает телеканал "360".
По словам специалиста, соблюдать особую осторожность необходимо даже при выгуле собаки или выносе мусора. Опасные частицы могут быть на дверных ручках, в подъезде и даже на асфальте. Именно поэтому после возвращения домой эксперт советует тщательно вымыть не только руки, но и лапы своего питомца, пишут "Аргументы и факты".
По словам другого врача – Евгения Ачкасова, россияне все меньше соблюдают режим самоизоляции, именно поэтому число заболевших коронавирусом стало резко расти.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Киево-Печерская лавра закрылась из-за коронавируса
- Китайский врач предупредил о возвращении эпидемии коронавируса в ноябре
- Очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу
- Иммунолог: Переболевшие коронавирусом остаются заразными
Здоровье
- Диетолог рассказал, чем заменить подорожавший имбирь
- Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
- Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик