Подхватить коронавирус можно даже недалеко от дома

Большинство россиян находятся в домашней самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако даже это не гарантирует полную защиту от COVID-19: подхватить инфекцию можно при любом выходе на улицу. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал самые опасные места, где можно заразиться опасной болезнью.

С наибольшей вероятностью подхватить инфекцию можно, по мнению специалиста, в магазине или аптеке. Зайцев объяснил это тем, что людей в этих местах особенно много и не всегда удается выдерживать дистанцию в 2 метра. Именно поэтому врач советует ходить в магазин в маске и лишний раз не касаться посторонних предметов, передает URA.RU.

Заправку Зайцев поставил на третью строчку в своем рейтинге самых опасных мест. Дело в том, что к пистолету ежедневно прикасаются десятки человек, именно поэтому после необходимо обработать руки санитайзером. По словам врача, оптимальным выходом будет полная бесконтактная заправка, передает телеканал "360".

По словам специалиста, соблюдать особую осторожность необходимо даже при выгуле собаки или выносе мусора. Опасные частицы могут быть на дверных ручках, в подъезде и даже на асфальте. Именно поэтому после возвращения домой эксперт советует тщательно вымыть не только руки, но и лапы своего питомца, пишут "Аргументы и факты".



По словам другого врача – Евгения Ачкасова, россияне все меньше соблюдают режим самоизоляции, именно поэтому число заболевших коронавирусом стало резко расти.