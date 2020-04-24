Те, кто перенес COVID-19, вероятно, будут испытывать проблемы со здоровьем

Последствия коронавируса сразу могут быть не видны, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что какое время переболевшие COVID-19 будут иметь проблемы со здоровьем. Об этом Попова сообщила на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой, которое прошло в пятницу, 24 апреля.

"возможно, через какое-то время мы столкнемся с тем, что те, кто переболел или встретился с этим вирусом с клиническими проявлениями, будут иметь еще какие-то проблемы", – отметила она.



Напомним, ранее Попова также заявила, что жесткие ограничения, которые власти ввели на фоне эпидемии коронавируса, нужны как минимум еще две недели. С ней солидарендиректор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. Он считает, что режим самоизоляции нельзя отменять раньше 12 мая. Судя по заявлениям специалистов, не исключено, что майские праздники россияне действительно проведут на карантине.

