Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
Считается, что дети редко болеют коронавирусом COVID-19. Насколько часто на самом деле несовершеннолетние заражаются, а также, как у них протекает недуг и какие лекарства могут подойти для лечения, рассказал эксперт "Утро.ру", основываясь на "Временных методических рекомендаций".
Согласно документу, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утверждены заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Е. Камкиным.
Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что в России дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19. Малыши болеют с менее выраженной клинической симптоматикой, реже требуют госпитализации, а заболевание у них протекает легче, что, однако, не исключает случаев тяжелого течения.
Что касается новорожденных, то болеют они крайне редко, при этом не доказано, передается ли инфекция от матери внутриутробно. У детей отмечается более легкое течение болезни, чем у взрослых, развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы чрезвычайно редки, говорится в документе. У больных COVID-19 детей клинические симптомы типичны для вирусной инфекции: лихорадка, кашель, боли в горле, чихание, слабость, миалгии.
Лихорадка до 38°С отмечается у половины больных детей, у трети детей повышается температура тела от 38,1 до 39,0°С. Накопленный опыт наблюдения за первыми случаями COVID-19 у детей показывает, что характерное сочетание лихорадки, кашля и одышки бывает только у 73% (93% у взрослых).
В США госпитализация потребовалась только 1,6-2,5% детей с COVID-19, причем необходимости реанимационной помощи не было. А случаи крайне тяжелого коронавируса у детей регистрируют обычно при наличии факторов риска: тяжелых заболеваний (например, легких, врожденные пороки сердца, бронхолегочная дисплазия, болезнь Кавасаки, гидронефроз, лейкемию и др.), иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети старше 5 лет; в 1,5 раза чаще регистрируют пневмонии). Нельзя также исключить влияние на тяжесть состояния коинфекции с другими респираторными вирусами (например, риновирус), для которых характерно поражение нижних отделов респираторного тракта (пневмония, бронхиолит).
При выявлении бессимптомной формы или легкой степени тяжести COVID-19 допустимо лечение в амбулаторных условиях, в том числе и на дому. В оказании медицинской помощи в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии нуждаются от 0,5% до 2% госпитализированных детей. В качестве противовирусной терапии детей с COVID-19 в случаях заболеваний средней тяжести и легкой степени тяжести могут использоваться препараты интерферона-альфа, при тяжелой степени – внутривенные иммуноглобулины, ингибиторы протез (лопинавир+ритонавир).
"Интерферон-альфа может снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни. Исследования в КНР у детей показали возможность более длительного выделения вируса с фекалиями, чем из верхних дыхательных путей (до 28 против 14 дней). Поэтому обоснованно применение препаратов интерферона-альфа в свечах, особенно с антиоксидантами, которые обеспечивают системное действие препарата", – говорится в документе.
Осельтамивир и другие противогриппозные средства могут применяться только у пациентов, инфицированных вирусом гриппа. В настоящее время проводятся исследования в отношении эффективности хлорохина фосфата и гидроксихлорохина сульфата, в том числе и в комбинации с азитромицином при коронавирусной инфекции. По данным исследований, использование хлорохина фосфата и гидроксихлорохина сульфата возможно у пациентов, масса тела которых более 50 кг.
Антибактериальная терапия показана при наличии признаков присоединения к инфекции COVID-19 бактериальной инфекции. Выздоровление у детей преимущественно происходит в течение 1-2 недель.
Доллар упадет до 67 рублей после кризиса: аналитик озвучил прогноз по курсу валют на 2020 год
Эксперт рассказал, когда рубль укрепится
Актуальные и смешные: свежие анекдоты на 26 апреля
Подборка шуток от "Утро.ру" украсит утро воскресенья
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Популярного футболиста ввели в кому
- У зараженных коронавирусом военных обнаружили аномалию
- Вашингтон: в Пекине специально скрыли информацию о коронавирусе
- Не хуже респиратора: из чего сделать качественную защитную маску
Здоровье
- От болей в спине: эффективные упражнения для позвоночника
- Кашка для мужчин: луговое растение решит проблемы с потенцией
- Похудение за 5 минут: от жира на животе избавит утренняя гимнастика
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик