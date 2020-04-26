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Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом

Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
Фото: Juan Carlos Rojas/Juan Carlos Rojas/www.globallookpress.com
В России всего 7,6% больных COVID-19 - это несовершеннолетние

Считается, что дети редко болеют коронавирусом COVID-19. Насколько часто на самом деле несовершеннолетние заражаются, а также, как у них протекает недуг и какие лекарства могут подойти для лечения, рассказал эксперт "Утро.ру", основываясь на "Временных методических рекомендаций".

Согласно документу, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утверждены заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Е. Камкиным.

Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что в России дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19. Малыши болеют с менее выраженной клинической симптоматикой, реже требуют госпитализации, а заболевание у них протекает легче, что, однако, не исключает случаев тяжелого течения.

Что касается новорожденных, то болеют они крайне редко, при этом не доказано, передается ли инфекция от матери внутриутробно. У детей отмечается более легкое течение болезни, чем у взрослых, развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы чрезвычайно редки, говорится в документе. У больных COVID-19 детей клинические симптомы типичны для вирусной инфекции: лихорадка, кашель, боли в горле, чихание, слабость, миалгии.

Лихорадка до 38°С отмечается у половины больных детей, у трети детей повышается температура тела от 38,1 до 39,0°С. Накопленный опыт наблюдения за первыми случаями COVID-19 у детей показывает, что характерное сочетание лихорадки, кашля и одышки бывает только у 73% (93% у взрослых). 

В США госпитализация потребовалась только 1,6-2,5% детей с COVID-19, причем необходимости реанимационной помощи не было. А случаи крайне тяжелого коронавируса у детей регистрируют обычно при наличии факторов риска: тяжелых заболеваний (например, легких, врожденные пороки сердца, бронхолегочная дисплазия, болезнь Кавасаки, гидронефроз, лейкемию и др.), иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети старше 5 лет; в 1,5 раза чаще регистрируют пневмонии). Нельзя также исключить влияние на тяжесть состояния коинфекции с другими респираторными вирусами (например, риновирус), для которых характерно поражение нижних отделов респираторного тракта (пневмония, бронхиолит).

При выявлении бессимптомной формы или легкой степени тяжести COVID-19 допустимо лечение в амбулаторных условиях, в том числе и на дому. В оказании медицинской помощи в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии нуждаются от 0,5% до 2% госпитализированных детей. В качестве противовирусной терапии детей с COVID-19 в случаях заболеваний средней тяжести и легкой степени тяжести могут использоваться препараты интерферона-альфа, при тяжелой степени – внутривенные иммуноглобулины, ингибиторы протез (лопинавир+ритонавир).

"Интерферон-альфа может снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни. Исследования в КНР у детей показали возможность более длительного выделения вируса с фекалиями, чем из верхних дыхательных путей (до 28 против 14 дней). Поэтому обоснованно применение препаратов интерферона-альфа в свечах, особенно с антиоксидантами, которые обеспечивают системное действие препарата", – говорится в документе. 

Осельтамивир и другие противогриппозные средства могут применяться только у пациентов, инфицированных вирусом гриппа. В настоящее время проводятся исследования в отношении эффективности хлорохина фосфата и гидроксихлорохина сульфата, в том числе и в комбинации с азитромицином при коронавирусной инфекции. По данным исследований, использование хлорохина фосфата и гидроксихлорохина сульфата возможно у пациентов, масса тела которых более 50 кг. 

Антибактериальная терапия показана при наличии признаков присоединения к инфекции COVID-19 бактериальной инфекции. Выздоровление у детей преимущественно происходит в течение 1-2 недель.

Алексей ТАРАСОВ

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