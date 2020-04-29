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Москва прорабатывает вопрос о временных госпиталях

Москва прорабатывает вопрос о временных госпиталях
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Власти столицы приняли решение развернуть дополнительные места для больных COVID-19

В Москве временные госпитали, которые строят при клинических учреждениях, для больных коронавирусом будут вмещать 10 тыс. коек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. 

Градоначальник опубликовал сообщение на своей странице "ВКонтакте", в котором отметил, что решение начать подготовительные работы к развертыванию временных госпиталей уже принято."Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", – указал он. 

Собянин объяснил, что коечный фонд в столице формируют из городских больниц, частных клиник, а также с участием федеральных учреждений. Всего для лечения пациентов с коронавирусом в Москве  задействовано 37 стационаров.

Уже в первых числах мая городской Департамент здравоохранения перепрофилирует под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией еще 24 больницы. Перепрофилированы также 47 поликлиник.

Благодаря временным медцентрам, можно будет очень быстро найти место для заболевших коронавирусом в стационаре без нагрузки на систему здравоохранения. Таким образом больше времени смогут уделять тяжелобольным, а риск возможного заражения пациентов с другими диагнозами, вынужденных также находится в больницах значительно снизится. 

Временные госпитали оборудуют всем необходимым, поэтому пациентам и врачам находится там будет комфортно и безопасно. К каждому койко-месту подведут кислород – самое необходимое для больных COVID-19. Инфицированные не будут находится в полевых условиях, как это было в Америке, когда подхвативших вирус селили прямо в парке, у москвичей будут все условия. 

Отдел информации

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