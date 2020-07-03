В этом году еще придется жить в условиях некоторых ограничений

Полностью справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции и вернуться к привычной жизни наша страна сможет не раньше февраля. Такой прогноз сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что полноценная жизнь с посещением концертов, путешествиями и перелетами вряд ли восстановится до конца этого года, передает "Интерфакс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, где могут отдохнуть россияне летом 2020 года. В июле туристов из России ждут в Грузии, Египте и некоторых других странах.