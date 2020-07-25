Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин подскажет, кому повезет

Что обещают звезды на этой неделе – в предсказании от "Утро.ру".

Овен

На этой неделе Овны окажутся в центре событий. Окружающим будет важно ваше мнение, к вам не раз обратятся за советом. Задачи на эту неделю – не потерять голову от круговорота событий, быть внимательным к близким и не допускать конфликтов на работе.

Телец

А вот Тельцы могут столкнуться с испытаниями. Представителей этого знака не раз попытаются вывести себя, но поддаваться провокаторам нельзя. Эту неделю лучше посвятить работе и как можно меньше общаться с недоброжелательно настроенными людьми.

Близнецы

На последней неделе июля звезды по-настоящему благоволят этому знаку. Близнецам во всем будет сопутствовать успех. Астрологи советуют провести время с близкими, возможны новые приятные знакомства.

Рак

Раков ожидают волнения на работе. Ваша задача – быть внимательным и исполнительным. Однако, если вы уверены в своей правоте, не бойтесь отстаивать свою позицию.

Лев

Звезды сулят Львам много разнообразных событий на этой неделе. Не все из них будут приятными. Главное – не попасть под влияние негативных ситуаций и не позволять им портить вам настроение. В итоге все волнения испарятся, а близкие и друзья окажут вам необходимую поддержку.



Дева

Девам на этой неделе лучше воздержаться от шумных мероприятий. Оставшись в одиночестве, они смогут справиться с накопившимися проблемами и принять судьбоносные решения. Время хорошо подходит для творчества и интеллектуальных занятий.

Весы

Весам на этой неделе придется хорошенько поработать. Не важно, в офисе вы, в командировке или даже на отдыхе. Рабочие вопросы настигнут вас везде. Однако и вознаграждение впоследствии будет достойным.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя – период важных свершений. Особенно много задач придется решить на работе. Звезды сулят приятные знакомства и налаживание перспективных деловых контактов.

Стрелец

Благоприятны эти семь дней для Стрельцов. Представителей этого знака ждут приятные сюрпризы, успех во всех начинаниях. Не исключено неожиданное путешествие.

Козерог

Астрологи сулят Козерогам напряженную неделю. Вам придется отстаивать интересы и доказывать свою правоту. Истина на вашей стороне, поэтому не бойтесь вступать в переговоры.

Водолей

Судьба поставит перед Водолеями очень много задач. Справиться со всем будет сложно. В первую очередь, обратите внимание на вопросы, связанные со здоровьем. А уже после этого переключайтесь на дела, откладывая не срочные на потом.

Рыбы

Начало недели будет благоприятным для представителей этого знака. Все задуманное легко получится, а близкие окажут всяческую поддержку. Со второй половины недели все может резко измениться, поэтому будьте бдительны и обращайте внимание на поведение окружающих.

Таков подробный гороскоп с 27 июля по 2 августа 2020 года.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 27 июля 2020 года.