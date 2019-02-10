Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Голландские ученые выяснили, как вес влияет на продолжительность жизни у мужчин и женщин.
В эксперименте приняли участие 8 тысяч человек старше 60 лет. Они заполняли опросник, где указывали рацион питания, заболевания и уровень физической активности.
В результате оказалось, что на продолжительность жизни мужчин влияет их вес. При этом женщинам, чтобы стать долгожительницами, необходимо "держать" вес с 20-летнего возраста. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Epidemiology & Community.
Ученые подчеркнули, что если женщины будут постоянно заниматься спортом и не иметь гормональных проблем, то риск преждевременной смерти сильно снизится.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане