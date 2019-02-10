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Найдена причина долголетия

Фото: www.globallookpress.com
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Физическая активность и рацион питания сокращают риск преждевременной смерти

Голландские ученые выяснили, как вес влияет на продолжительность жизни у мужчин и женщин.

В эксперименте приняли участие 8 тысяч человек старше 60 лет. Они заполняли опросник, где указывали рацион питания, заболевания и уровень физической активности.

В результате оказалось, что на продолжительность жизни мужчин влияет их вес. При этом женщинам, чтобы стать долгожительницами, необходимо "держать" вес с 20-летнего возраста. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Epidemiology & Community.

Ученые подчеркнули, что если женщины будут постоянно заниматься спортом и не иметь гормональных проблем, то риск преждевременной смерти сильно снизится.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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