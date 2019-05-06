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Распознать опасную болезнь помогут 4 признака

Фото: www.globallookpress.com
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Первые симптомы появляются за десятки лет до удара

Болезнь Паркинсона – тяжелое неврологическое заболевание, при котором человек теряет контроль над собственным телом. Опасность этого недуга заключается в том, что часто его диагностируют слишком поздно.

Однако ученые определили 4 симптома, которые помогут распознать развитие паркинсонизма до того, как появятся выраженные признаки болезни.

Во-первых, на неполадки в организме укажет потеря обоняния. Этот симптом был у 90% больных, причем появлялся он за несколько лет до появления тремора и других серьезных проблем. 

Кроме того, у тех, у кого начинал развиваться паркинсонизм, наблюдались серьезные нарушения сна. В фазе быстрого сна такие больные порой начинали двигаться настолько активно, что наносили себе травму, а проснувшись, не могли вспомнить своих действий.

Еще одним ранним симптомом этого нейродегенеративного заболевания могут быть проблемы с кишечником. Они начинаются задолго до постановки диагноза и порой возникают за 20 лет до первых жалоб.

Наконец, четвертым неявным признаком болезни Паркинсона является депрессия. Постоянное чувство тревоги и подавленности, не связанное с конкретными событиями, связано с изменениями в химической активности мозга, оно возникает за 10 лет до других симптомов, сообщает Business Insider.

Валентина МАЙОРОВА
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