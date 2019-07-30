Супербактерии атакуют: миру угрожает крупная эпидемия

Микробы-мутанты обнаружены в Европе

Опасные вирусы успели адаптироваться к современным средствам борьбы с ними. Многим бактериям даже сильнейшие антибиотики ни по чем. Отсюда и приставка в названии - "супер".

Среди "мутантов" есть как редкие виды, так и распространенные. Например, золотистый стафилококк или пневмококк, передает Nature Microbiology. Если антибиотикам не вернуть былую силу, то медицина отступит, и мир вернется во времена жутких эпидемий.

Живучесть супербактериям обеспечили больницы и фермы. В обоих случаях эволюционировать микробы заставило изобилие антибиотиков. В списке неуязвимых – уже четверо, среди которых возбудитель пневмонии, предупреждают ученые. За 10 лет в Европе в шесть раз участились случаи летального исхода от воспаления легких.

Рассадником супербактерий, заключили специалисты, служат больницы. Если инфекции выйдут из-под контроля, то миру грозит крупная эпидемия.