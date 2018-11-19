Матвиенко появилась на встрече в гипсе

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Заседание верхней палаты парламента по нацпроекту "Здравоохранение" открылось с неожиданного признания Валентины Матвиенко. Она рассказала, что будет носить гипс три недели, и попросила потерпеть ее в "таком состоянии".
О том, что Матвиенко пришла на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, прихрамывая, рассказало агентство "Интерфакс".
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