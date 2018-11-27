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На Крым обрушится сильнейший шторм

Фото: www.globallookpress.com
Стихия нанесет серьезный удар по полуострову

МЧС республики Крым предупредило об опасной погоде на 27-30 ноября: в регионе ожидаются сильные дожди со снегом и порывистый ветер до 30 м/секунду.

Кроме того, температура воздуха на полуострове 29 и 30 ноября понизится до -7°C, сообщает МЧС региона. В акватории Черного и Азовского морей ожидается сильный шторм: высота волн 29 и 30 ноября достигнет 3-4 м, а в северо-восточной части Черного моря 4-5 м, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пешеходов просят соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении рядом с ними. Водители должны по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях либо быть очень внимательными при дорожном движении.

Валентина МАЙОРОВА
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