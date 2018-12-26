Удивительное рядом: в Москве открылся первый Туристский информационный центр

Увлекательный экскурсионный маршрут составят на площади Ярославского вокзала

Пока единственный

Устроить экспресс-путешествие выходного дня и не только теперь гораздо проще. Специально для тех, кто дорожит своим временем, ценит личный комфорт и любит проводить досуг, познавая мир вокруг, с 26 декабря работает Туристский информационный центр (ТИЦ).

Его создание – это еще один шаг Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в деле развития внутреннего туризма на пригородных электричках. Он является первым и, по сути, объединяет в себе все туристические проекты компании, подчеркнул исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

"Основная цель этого проекта – информирование москвичей и гостей столицы о новых форматах путешествия пригородными электричками. В нашем центре можно получить самую полную информацию обо всех экскурсионных программах, а также о дополнительных сервисах для путешественников, что позволит оптимально спланировать маршруты в удобное для туристов время. Кроме того, в центре можно приобрести сувенирную продукцию", – рассказал Конев в день открытия.

Павильон в сине-зеленой цветовой гамме с логотипом, на котором красуется буква "i", расположился на площади Ярославского вокзала и работает с 9 утра до 8 вечера каждый день, кроме 31 декабря, 1 и 2 января.

Внешний вид центра сразу бросается в глаза, ведь по бокам его украшают достопримечательности старинных городов, куда ходят электропоезда из Москвы. На стенах можно увидеть изображение Дмитрова, Александрова, Звенигорода, Калуги, Коломны, Рязани, Тулы. И, соответственно, выбрать интересный маршрут, который с удовольствием предложат консультанты. Это может быть самостоятельное путешествие или групповая экскурсия, которую организуют партнеры перевозчика.

Пришел, увидел и купил

Если клиент не определился с направлением – не беда. Сотрудники центра расскажут о ближайших спортивных и культурно-массовых мероприятиях, сориентируют по выставкам, кафе, ресторанам и гостиницам, если путешествие затянется. Также в ТИЦе посетитель получит самую полную информацию обо всех музеях, галереях, памятниках культуры и другим достопримечательностям выбранного места. Приобрести тур можно как непосредственно в павильоне, так и дистанционно. ТИЦ – незаменимый помощник для любителей спонтанных решений. Достаточно прийти на площадь Ярославского вокзала. Получается, пришел, увидел и купил. Очень удобно, заметил руководитель туристического направления Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Константин Анучин.

"ТИЦ – это, как я называю, информационный объект с человеческим лицом. Не просто сайт. Здесь человек может подойти и напрямую задать вопрос, получив развернутый ответ. Здесь с ним могут пообщаться, рассказать что-то новое, рассказать, какие мероприятия проводятся на территории города либо в регионе. И турист уже вправе самостоятельно выбирать поедет он или нет туда", – пояснил Анучин.

Здесь же есть свободный Wi-Fi и розетки для зарядки телефонов; продаются сувениры, что также облегчает задачу путешественникам, которые хотят оставить в памяти не только впечатления от поездки. Обещает быть интересным и сам путь до пункта назначения, отметил собеседник "Утро.ру".

"Я называю эти туры "без пробок". Сегодня стоять по 3-4 часа, проезжая пару километров, крайне проблематично и некомфортно. А на железной дороге пробок нет. В поездах ЦППК комфортные салоны, Wi-Fi, можно выпить чашечку горячего кофе и абсолютно спокойно смотреть в окно, у тебя есть возможность пользоваться аудиогидом, который рассказывает тебе о достопримечательностях, проезжая мимо какого-либо объекта, – конечно, это большой плюс", – заверил Константин Анучин.

Аудиогиды – это дополнительный сервис от компании-перевозчика, специально разработавшей их для своих пассажиров. Аудиоэкскурсии можно слушать в пути следования или во время прогулок по городам Подмосковья и соседних областей. Сейчас в свободном доступе находятся 46 аудиогидов. Чтобы послушать их, достаточно зайти на сайт travel.central-ppk.ru. Можно и скачать – в специальном приложении IZI.travel. Подобные цифровые сервисы делают путешествие еще приятнее, считает заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Суязов.

"У нас очень разветвленная сеть железных дорог, и, конечно, самый крупный наш перевозчик – это Центральная пригородная пассажирская компания, которая обслуживает практически всю область. Огромное количество маршрутов, никаких пробок, четкое расписание. Это, конечно, очень хорошее предложение для людей, которые ценят время и комфорт. Потому что год от года ЦППК обновляет подвижной состав, оборудованный всем необходимым для комфортного проезда. Плюс – компания расширяет постоянно перечень разных опций, например: перевозка велосипедов, сноубордов и другого инвентаря. Это, по-моему, способствует притоку пассажиров", – полагает замминистра.

С ним согласна его коллега из Минкультуры Московской области Надежда Жилкина. От лица ведомства и себя лично она поздравила ЦППК с важным событием.

"Это такой первый шаг, когда регионы пришли в Москву, стали для москвичей и гостей столицы рассказывать о том, что есть интересного", – заявила замглавы Минкультуры области, подчеркнув уникальность данного центра. Она напомнила, что получить информацию о туристических направлениях региона можно в 60 точках, однако только в новом ТИЦ – спланировать маршрут со всеми удобствами.

"Такой беспрецедентный проект первый, единственный на сегодняшний день в стране, потому что он объединяет информацию и о Московской области. Это очень важно, это очень значимо", – заверила Жилкина.

Она подчеркнула, что ежегодно Подмосковье посещает 15 млн человек. Теперь его любопытным гостям доступен полноценный сервис с пакетом всевозможных услуг, чтобы в тот же день или позже они могли вернуться домой "удовлетворенными и счастливыми".

Минкультуры Московской области, к слову, является партнером пассажирской компании, при поддержке которого реализован данный проект. Вместе с ним помощь оказывали госструктуры ряда регионов ЦФО, а также дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"Ежедневно от центральных вокзалов Москвы отправляется сотни электричек в красивейшие города Подмосковья и других регионов. Все туристические поездки основаны на маршрутах пригородных поездов. Уверен, что наш центр и его работа особенно в праздничные новогодние дни откроет широкие возможности для посещения культурных мест и достопримечательностей Москвы, Московской области и регионов, где работает наша компания", – подытожил исполнительный директор компании Иван Конев.

Пока у столичного центра нет аналогов, однако в перспективе возможно создание сети таких павильонов рядом со всеми вокзалами (Павелецким, Курским, Белорусским и Киевским).

Кстати, о необходимости данного вида сервиса говорит наплыв посетителей в день открытия. Зайти и уточнить про путешествия решили не только москвичи, но и иностранные гости.

Зима в Подмосковье – особенная

Погрузиться в настоящую сказку и стать свидетелем новогоднего волшебства предлагает транспортная организация совместно с Министерством культуры Московской области. Проект под "говорящим" названием "Зима в Подмосковье" подарит жителям и гостям столицы незабываемый праздник, который закончится одновременно с самым холодным временем года.

Получить коктейль из позитивных эмоций легко и просто. Например, можно отравиться в путь-дорогу на "Зимних экспрессах", которые играючи доставят пассажиров в оживленные точки Подмосковья. Компанию любознательным путешественникам составит профессиональный гид, который и проведет экскурсию. Восемь составов ездят с Казанского, Курского, Ярославского и Савеловского вокзалов до таких городов, как Дмитров, Истра, Коломна, Волоколамск и Сергиев Посад.

"Зима в Подмосковье" продлится до 28 февраля. На это время дивные города погрузятся в волшебство. Список мероприятий в эти дни настолько разнообразный, что даже самый разборчивый и строгий турист найдет развлечение по душе. В рамках акции проходят ярмарки, концерты, народные гулянья, спортивные соревнования, мастер-классы и многое другое.

Благодаря Центральной пригородной пассажирской компании будет организован не только проезд со всеми удобствами, но еще и досуг. Развлекательная программа гарантирована на всем пути. А по выходным и в праздники пассажиров ожидают розыгрыши, приятные сюрпризы и подарки.

Гости узнают о создателе Нового Иерусалима в Истре, в Сергиевом Посаде познакомятся с одним из самых культовых священных мест – Троице-Сергиевой Лаврой. И детям, и взрослым будет на что посмотреть в "Музее игрушки". А сладкоежек очарует Музей истории со вкусом "Коломенская пастила".

С любовью к пассажирам



На протяжении нескольких лет ЦППК поддерживает культурные мероприятия в Подмосковье, совместно с партнерами разрабатывает экскурсионные маршруты по городам Московской области и соседних областей, до которых можно добраться на электропоезде. В 2018 г. компания подписала соглашения о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Среди экскурсий, разработанных компанией, есть даже бесплатные, выбрав которые можно посетить Дмитров и Рязань. Специально для любителей путешествий были разработаны аудиогиды, которые можно слушать в пути следования или во время прогулок по городам Подмосковья и соседних областей. На данный момент в свободном доступе находятся 46 аудиогидов. Их можно прослушать на сайте travel.central-ppk.ru или скачать в приложении IZI.travel.

А в 2017 году путеводитель ЦППК "Говорящие электрички" стал лучшим печатным изданием Всероссийской туристской премии "Маршрут года".