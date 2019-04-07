Человек сам в силах улучшить свое здоровье

Существует всего несколько основных факторов риска, которые заметно сокращают жизнь. Среди опасных вещей оказалось курение, неумеренное потребление алкоголя, избыточная масса тела, а также низкая физическая активность, предупреждает Минздрав.

Как сообщила пресс-служба ведомства агентству РИА Новости, в России около 30% населения курит. При этом 90% случаев рака легких и проблем с сердечно-сосудистой системой связаны с табаком. Примечательно, что электронные сигареты так же вредны, как настоящие.

Чтобы избежать многих заболеваний, стоит не только отказаться от вредных привычек, но и правильно питаться. Так, например, можно чаще заменять мясо на рыбу или птицу, не есть больше трех яиц в неделю, избегать майонеза и употреблять хотя бы 500 грамм овощей и фруктов в день.

Дети и подростки должны заниматься спортом час каждый день, а взрослые – 2,5 в неделю. Это позволит снизить вероятность появления гипертонии, диабета и онкологии.