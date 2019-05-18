Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На британцев набросились из-за преследований российских самолетов

Фото: www.globallookpress.com
Приказы Лондона раскритиковали жители Англии

ВВС Великобритании сопровождали российские истребители во время полета над Балтийским море. Публикация статьи об этом инциденте в Daily Mail вызвало шквал критики у жителей Англии.

Они искренне не понимают, почему британские военные летают на территории чужого и далекого государства. По их мнению, подобными операциями Балтика должна заниматься самостоятельно.

"Что Великобритания делает на Балтике? О да, (действует. – прим. ред.) как часть НАТО, окружающего Россию", – написал пользователь Сети.

"Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве", – подчеркнул tobeornottbe.

"Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании", – с недовольством прокомментировал один из пользователей.

"Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично", – иронизирует Unholy Racket.

Напомним, что британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолетов ВКС России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Скандал вокруг захвата Курил разгорается с новой силой

Борьба за спорные территории продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей