На британцев набросились из-за преследований российских самолетов

Приказы Лондона раскритиковали жители Англии

ВВС Великобритании сопровождали российские истребители во время полета над Балтийским море. Публикация статьи об этом инциденте в Daily Mail вызвало шквал критики у жителей Англии.

Они искренне не понимают, почему британские военные летают на территории чужого и далекого государства. По их мнению, подобными операциями Балтика должна заниматься самостоятельно.

"Что Великобритания делает на Балтике? О да, (действует. – прим. ред.) как часть НАТО, окружающего Россию", – написал пользователь Сети.

"Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве", – подчеркнул tobeornottbe.

"Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании", – с недовольством прокомментировал один из пользователей.

"Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично", – иронизирует Unholy Racket.

Напомним, что британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолетов ВКС России.